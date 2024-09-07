Сибіга провів переговори з Блінкеном та главами МЗС кількох країн

Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, та з чеським, румунським, польським, молдовським та турецьким колегами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) українського міністра.

Бесіда з Блінкеном

За словами Сибіги, під час "чудової" телефонної розмови 6 вересня з Держсекретарем США було підтверджено стратегічне партнерство між країнами.

"Ми обговорили шляхи прискорення військової допомоги, просування Формули миру та посилення санкцій проти Росії", - розповів керівник українського зовнішньополітичного відомства.

Також Сибіга заявив Блінкену, що "з нетерпінням" чекає на тісну співпрацю "задля захисту спільних цінностей наших народів".

Розмова з главою МЗС Румунії

Як написав український міністр у соцмережі X, з главою МЗС Румунії Лумініцею Одобеску він обговорив "шляхи розвитку наших добросусідських відносин".

"Пріоритети: справедливий і міцний мир для України, вступ до ЄС і НАТО, стратегічне партнерство", - розповів Сибіга.

Крім того, чиновник висловив вдячність румунській стороні за рішення передати Україні систему протиповітряної оборони ЗРК Patriot.

Розмова з главою МЗС Чехії

"Я розмовляв з Яном Ліпавським, щоб подякувати Чехії за її підтримку, особливо за ініціативу щодо боєприпасів", - написав міністр.

Сторони також обговорили шляхи розвитку оборонного співробітництва, включно із закупівлею озброєння для ЗСУ в українських виробників.

Також керівники МЗС країни обговорили спільну роботу над Формулою миру, представленою раніше президентом Володимиром Зеленським.

Бесіда з главою МЗС Туреччини

Сибіга обговорив із турецьким колегою Хаканом Фіданом зміцнення стратегічних зв'язків між Україною і Туреччиною, реалізацію Формули миру та безпеку в Чорноморському регіоні.

Крім того, міністри скоординували позиції напередодні Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, та "зосередилися на розвитку нашого політичного діалогу".

Розмова з главою МЗС Молдови

Український міністр під час бесіди зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм висловив вдячність "за солідарність і підтримку" з боку Кишинева.

"Ми обговорили шляхи зміцнення добросусідських відносин і співпраці щодо спільного порядку денного приєднання до ЄС. Ми домовилися підтримувати тісний діалог", - розповів Сибіга.

Бесіда з главою МЗС Польщі

Як розповів чиновник, у п'ятницю вранці свою першу розмову у якості глави МЗС України він провів з польським колегою Радославом Сікорським.

Сибіга зазначив, що під час розмови було підтверджено українсько-польське стратегічне партнерство та добросусідські відносини.