Зеленський запропонував Раді призначити Сибігу главою МЗС
У четвер, 5 вересня, президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Він запропонував на цю посаду Андрія Сибігу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект постанови, опублікований на сайті Верховної Ради.
Хто такий Андрій Сибіга
Народився Андрій Сибіга в місті Зборів Тернопільської області 1 січня 1975 року. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальностями "Правознавство" й "Міжнародні відносини".
На дипломатичних посадах почав працювати у 1997 році. Був аташе, третім/другим секретарем Міністерства закордонних справ України. Згодом став першим секретарем із консульських питань у Посольстві України в Польщі.
У 2002-му повернувся в МЗС України на посаду першого секретаря. Пізніше працював виконуючим обов’язки начальника відділу, начальником відділу в МЗС.
У 2006 році Сибігу призначили заступником директора департаменту в дипвідомстві. Вже через два роки він став радником-посланником посольства України в Польщі.
З 2012 року був в.о. директора, директором Департаменту консульської служби МЗС України. У 2016 році Сибігу призначили надзвичайним і повноважним послом у Туреччині, а у 2021-му указом президента став заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
12 квітня 2024 року за рішенням уряду став першим заступником міністра закордонних справ України.
Звільнення Кулеби з МЗС
Нагадаємо, що попередником Сибіги був Дмитро Кулеба, який
пропрацював у відомстві чотири роки та був наймолодшим міністром закордонних справ. Про те, що Кулеба подав до Ради заяву про свою відставку з посади стало відомо 4 вересня. Сьогодні його звільнила Рада 240 голосами "за".
Як писало нещодавно Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з кадровими перестановками в українському уряді, після відставки Кулеба зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО. Видання зазначає, що він "був помітним співрозмовником держсекретаря США Ентоні Блінкена та інших міністрів закордонних справ НАТО".
При цьому, за даними джерел РБК-Україна, Кулеба може очолити одне з важливих посольств. Може йтися про його призначення до Брюсселя, де, крім представництв України при ЄС та НАТО, є і посольство України власне у Королівстві Бельгія та Великому герцогстві Люксембург.
Кадрові перестановки в уряді
Нагадаємо, що цього тижня в уряді відбуваються великі кадрові перестановки. Як анонсував раніше голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів зазнають змін. Він назвав це "великим перезавантаженням уряду".
Нагадаємо, що парламент вже проголосував за низку звільнень. Зокрема нардепи підтримали тимчасове звільнення віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, а також міністерські посади втратили Олександра Камишін, Денис Малюська та Руслан Стрілець. Після чого до Ради надійшли подання на призначення нових міністрів.
Детально про те, що стоїть за кожним зі звільнень та призначень - в матеріалі РБК-Україна "Велике перезавантаження. Чому Зеленський вирішив оновити Кабмін, але залишив прем'єра Шмигаля".
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