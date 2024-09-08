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Новий глава МЗС закликав не обмежувати Україну в ударах по території Росії

Київ, Неділя 08 вересня 2024 10:58
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Новий глава МЗС закликав не обмежувати Україну в ударах по території Росії Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Країна, яка захищається від агресії, не може бути обмежена у захисті. Україна закликає партнерів зняти обмеження на удари по Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у X (Twitter).

"Країна, що захищається від агресії відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може бути обмежена у захисті", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території РФ. Міністр закликав партнерів не обмежувати Україну у захисті.

"Дозвольте Україні бити у відповідь і захистити життя", - заявив глава МЗС.

Додамо, що Андрій Сибіга цього тижня очолив Міністерство закордонних справ України. До цього він був першим заступником глави МЗС і на посаді міністра замінив Дмитра Кулебу.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що партнери на тлі активізації Росії на фронті дозволили Україні використовувати надану зброю для атак у прикордонних районах РФ. Союзники пояснювали це тим, що удари України можуть попередити наступ окупантів.

Проте Україна закликає партнерів зняти обмеження, щоб використовувати отриману далекобійну зброю для ударів по військових об'єктах у Росії. Низка партнерів заявляють, що не обмежують Україну, але, до прикладу, США та Німеччина не ухвалили відповідних рішень.

Президент Володимир Зеленський, що поки між союзниками немає консенсусу щодо зняття обмежень з України.

Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по об'єкта в Росії - у нашому матеріалі.

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