Новий глава МЗС закликав не обмежувати Україну в ударах по території Росії

Країна, яка захищається від агресії, не може бути обмежена у захисті. Україна закликає партнерів зняти обмеження на удари по Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у X (Twitter).

"Країна, що захищається від агресії відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може бути обмежена у захисті", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території РФ. Міністр закликав партнерів не обмежувати Україну у захисті.

"Дозвольте Україні бити у відповідь і захистити життя", - заявив глава МЗС.

Додамо, що Андрій Сибіга цього тижня очолив Міністерство закордонних справ України. До цього він був першим заступником глави МЗС і на посаді міністра замінив Дмитра Кулебу.