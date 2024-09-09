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Лучшая инвестиция. МИД призвал Запад покупать оружие ВСУ у украинских производителей

Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Сергей Пышкин

Лучшим способом нарастить военную помощь Силам обороны - покупать оружие для бойцов у украинских производителей. Для Запада этот вариант будет лучшей инвестицией в безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибиги.

"Лучший способ нарастить военную помощь Украине сейчас - покупать оружие для наших воинов у украинских производителей. Наша оборонная промышленность развивается быстрым темпом и может производить значительно больше при дополнительных инвестициях. Это также быстрее и дешевле для наших партнеров", - заявил Сибига. 

По словам министра, что каждый доллар или валюта, которая была вложена в наше оружие, а также наших воинов - является лучшей безопасной инвестицией в долгосрочную евроатлантическую стабильность

Он добавил, что некоторые из партнеров уже начали закупать вооружение у наших производителей, в связи с чем он призывает их увеличить инвестиции, а других - последовать примеру. 

Назначение Сибиги главой МИД

4 сентября бывший глава ведомства Дмитрий Кулеба подал в Раду заявление о своей отставке с должности. На следующий день, 5 сентября, его уволил Рада 240 голосами "за". В то же время парламент назначил Сибигу новым министром иностранных дел.

6 сентября глава МИД провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с чешским, румынским, польским, молдавским и турецким коллегами.

Также позже он призвал Запад снять ограничения на удары по территории Российской Федерации.

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МИД Украины