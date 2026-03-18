"Найгірший сценарій": ВООЗ готується до ядерної катастрофи на тлі загострення війни в Ірані

"Найгірший сценарій - це ядерний інцидент, і це те, що нас турбує найбільше. Як би ми не готувалися, ніщо не може запобігти шкоді, яка спіткає регіон - і весь світ, якщо це врешті-решт станеться, - і наслідки відчуватимуться десятиліттями", - заявила Балхі.

За її словами, співробітники ВООЗ готові до ядерного інциденту в його "ширшому сенсі", включаючи напад на ядерний об'єкт або застосування ядерної зброї, однак "дуже сподіваються, що цього не станеться".

На сьогоднішній день на Близькому Сході не зафіксовано жодних ознак радіоактивного забруднення. Але підвищення рівня радіації може призвести до значних негайних травм легень і шкіри, а також підвищити ризик розвитку раку та проблем із психічним здоров’ям, пояснила регіональний директор ВООЗ.

"Я думаю, що ті, хто читає історію попередніх інцидентів, будь то навмисних чи випадкових, чудово розуміють, про що йдеться", - сказала Балхі.

Вона додала, що ВООЗ проводить повторне навчання своїх співробітників з питань реагування у разі ядерного інциденту, включаючи надання рекомендацій чиновникам щодо ризиків для громадського здоров’я та щодо того, які заходи повинні вживати люди для захисту себе.