"Найгірший сценарій": ВООЗ готується до ядерної катастрофи на тлі загострення війни в Ірані

Чиновники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) готуються до ядерної катастрофи, якщо війна США та Ізраїлю з Іраном продовжить загострюватися.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила регіональний директор ВООЗ у Східному Середземномор'ї Ханан Балхі в інтерв'ю Politico.
"Найгірший сценарій - це ядерний інцидент, і це те, що нас турбує найбільше. Як би ми не готувалися, ніщо не може запобігти шкоді, яка спіткає регіон - і весь світ, якщо це врешті-решт станеться, - і наслідки відчуватимуться десятиліттями", - заявила Балхі.
За її словами, співробітники ВООЗ готові до ядерного інциденту в його "ширшому сенсі", включаючи напад на ядерний об'єкт або застосування ядерної зброї, однак "дуже сподіваються, що цього не станеться".
На сьогоднішній день на Близькому Сході не зафіксовано жодних ознак радіоактивного забруднення. Але підвищення рівня радіації може призвести до значних негайних травм легень і шкіри, а також підвищити ризик розвитку раку та проблем із психічним здоров’ям, пояснила регіональний директор ВООЗ.
"Я думаю, що ті, хто читає історію попередніх інцидентів, будь то навмисних чи випадкових, чудово розуміють, про що йдеться", - сказала Балхі.
Вона додала, що ВООЗ проводить повторне навчання своїх співробітників з питань реагування у разі ядерного інциденту, включаючи надання рекомендацій чиновникам щодо ризиків для громадського здоров’я та щодо того, які заходи повинні вживати люди для захисту себе.
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочали військову операцію проти Ірану.
Внаслідок ударів у перший день війни було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.
У відповідь Тегеран почав завдавати ударів по країнах Близького Сходу - під атаками опинилися Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія, Азербайджан і Туреччина.
Іран також заблокував проходження суден через Ормузьку протоку - один із ключових маршрутів транспортування нафти у світі. Це спричинило різке зростання світових цін на нафту та подорожчання логістики через підвищення вартості пального.
Крім того, з'являлися чутки, що Іран міг замінувати Ормузьку протоку. У Пентагоні заявили, що у разі підтвердження цієї інформації США можуть завдати ударів по іранських суднах у регіоні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану, а питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.
Пізніше він заявив, що не готовий оголосити перемогу у війні проти Ірану, хоча переконаний, що Тегеран зазнав "нищівної поразки".