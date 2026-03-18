"Худший сценарий": ВОЗ готовится к ядерной катастрофе на фоне обострения войны в Иране

"Худший сценарий - это ядерный инцидент, и это то, что нас беспокоит больше всего. Как бы мы ни готовились, ничто не может предотвратить вред, который постигнет регион - и весь мир, если это в конце концов произойдет, - и последствия будут ощущаться десятилетиями", - заявила Балхи.

По ее словам, сотрудники ВОЗ готовы к ядерному инциденту в его "более широком смысле", включая нападение на ядерный объект или применение ядерного оружия, однако "очень надеются, что этого не произойдет".

На сегодняшний день на Ближнем Востоке не зафиксировано никаких признаков радиоактивного загрязнения. Но повышение уровня радиации может привести к значительным немедленным травмам легких и кожи, а также повысить риск развития рака и проблем с психическим здоровьем, пояснила региональный директор ВОЗ.

"Я думаю, что те, кто читает историю предыдущих инцидентов, будь то преднамеренных или случайных, прекрасно понимают, о чем идет речь", - сказала Балхи.

Она добавила, что ВОЗ проводит повторное обучение своих сотрудников по вопросам реагирования в случае ядерного инцидента, включая предоставление рекомендаций чиновникам относительно рисков для общественного здоровья и относительно того, какие меры должны принимать люди для защиты себя.