Для цього немає жодної причини: Трамп заявив, що не готовий оголосити перемогу над Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що не готовий оголосити перемогу у війні проти Ірану, хоча переконаний, що Тегеран зазнав "нищівної поразки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

"Ні, я не збираюся цього робити. Для цього немає жодної причини", - заявив Трамп під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One.

Водночас президент США наголосив, що Іран, на його думку, зазнав "нищівної поразки".

"Я лише кажу, що вони зазнали нищівної поразки. Я вважаю, що ми завдали їм шкоди", - зазначив Трамп.

Президент США додав, що "все одно не оголошує перемогу".

На запитання журналістів, чи розглядає Вашингтон можливість введення наземних військ до Ірану, Трамп не дав чіткої відповіді.