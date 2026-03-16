Найгірший сценарій? Союзники США не очікують швидкого завершення конфлікту з Іраном

Союзники Сполучених Штатів очікують, що конфлікт на Близькому Сході у повній мірі завершиться не раніше вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

На думку радників та помічників президента США Дональда Трампа, інтенсивна військова операція завершиться на початку квітня - через 4-6 тижнів після свого початку.

Але чиновники у Вашингтоні та країнах-союзниках готуються до набагато тривалішої кризи. Три різні джерела в адміністрації Трампа та країнах НАТО вважають, що нестабільність на Близькому Сході та втручання США у справи Ірану можуть тривати до вересня, навіть якщо війна перейде в конфлікт низької інтенсивності.

Ізраїль, зі свого боку, повідомив журналістам, що планує щонайменше ще три тижні атак на тисячі додаткових цілей в Ірані.

Анна Келлі, заступник прес-секретаря Білого дому, наголосила, що операція "Епічна лють" є результатом "багатьох місяців ретельного планування", при цьому президенту було надано «широкі можливості», і він врахував думки всіх своїх високопосадовців, приймаючи остаточне рішення.

При цьому вона відмовилась коментувати можливу тривалість бойових дій на Близькому Сході.