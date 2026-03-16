Худший сценарий? Союзники США не ожидают быстрого завершения конфликта с Ираном
Союзники Соединенных Штатов ожидают, что конфликт на Ближнем Востоке в полной мере завершится не раньше сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По мнению советников и помощников президента США Дональда Трампа, интенсивная военная операция завершится в начале апреля - через 4-6 недель после своего начала.
Но чиновники в Вашингтоне и странах-союзниках готовятся к гораздо более длительному кризису. Три разных источника в администрации Трампа и странах НАТО считают, что нестабильность на Ближнем Востоке и вмешательство США в дела Ирана могут продлиться до сентября, даже если война перейдет в конфликт низкой интенсивности.
Израиль, со своей стороны, сообщил журналистам, что планирует как минимум еще три недели атак на тысячи дополнительных целей в Иране.
Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, подчеркнула, что операция "Эпическая ярость" является результатом "многих месяцев тщательного планирования", при этом президенту были предоставлены "широкие возможности", и он учел мнения всех своих высокопоставленных чиновников, принимая окончательное решение.
При этом она отказалась комментировать возможную продолжительность боевых действий на Ближнем Востоке.
Также на днях WSJ, сославшись на свои источники, написало, что некоторые советники Трампа начали его призывать заканчивать войну против Ирана. Всё это произошло на фоне роста цен на нефть и опасений, что затяжная война негативно повлияет на ситуацию в контексте довыборов в Конгресс США.
При этом Дональд Трамп публично уже заявил, что США фактически победили в войне против Ирана. По его словам, это якобы произошло еще в первые часы операции.