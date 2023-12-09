Найгірші перегони. Кірбі висміяв майбутні вибори президента в Росії

Коментуючи намір Путіна йти на переобрання, Кірбі відзначив, що це будуть найгірші виборчі перегони в Росії.

"Це все, що я можу сказати з цього приводу", - додав Кірбі.

Вибори президента в Росії

Рішення російського диктатора балотуватись на березневих виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року.

Прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков вже заявляв, що диктатора переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів. Тим часом як стверджує "Левада-центр", підтримка чинного президента серед росіян зростає. Рівень довіри й схвалення перебуває на максимумі від початку повномасштабного вторгнення країни-терориста в Україну.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня.

Вчора, 8 грудня, Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти, давши обіцянку спікеру так званого "парламенту "ДНР".