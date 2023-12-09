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Худшая гонка. Кирби высмеял предстоящие выборы президента в России

Фото: Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России ожидается худшая избирательная гонка после вчерашнего заявления диктатора Владимира Путина о намерении в пятый раз переизбираться в президенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джона Кирби, которого цитирует пресс-служба Белого дома.

Комментируя намерение Путина идти на переизбрание, Кирби отметил, что это будет худшая избирательная гонка в России. 

"Это все, что я могу сказать по этому поводу", - добавил Кирби.

Выборы президента в России

Решение российского диктатора баллотироваться на мартовских выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял, что диктатора переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов. Между тем, как утверждает "Левада-центр", поддержка действующего президента среди россиян растет. Уровень доверия и одобрения находится на максимуме с начала полномасштабного вторжения страны-террориста в Украину.

Согласно решению российской ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта.

Вчера, 8 декабря, Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты, дав обещание спикеру так называемого "парламента "ДНР".

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