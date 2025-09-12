Найдорожчий футболіст УПЛ: Transfermarkt назвав лідера чемпіонату України

Матвієнко очолив рейтинг після трансферів лідерів

Німецький портал Transfermarkt оприлюднив оновлену вартість гравців УПЛ після закриття літнього трансферного вікна.

Центральний захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко визнаний найдорожчим футболістом українського чемпіонату. Його ціна становить 16 млн євро, хоча нещодавно він коштував більше.

На першу позицію Матвієнко вийшов після того, як Георгій Судаков перебрався до "Бенфіки", Владислав Ванат - до "Жирони", а Кевін - до "Фулгема". Втрата кількох топових гравців із чемпіонату суттєво змінила баланс у рейтингу.

Топ-10 найдорожчих футболістів УПЛ

У п’ятірку лідерів увійшли відразу представники "Шахтаря" та "Динамо".

Друге місце посів нападник "гірників" Кауан Еліас, чия вартість зросла до 14 млн євро. Третю позицію зберіг півзахисник "Динамо" Володимир Бражко - 12 млн.

Далі у рейтингу розташувався ще один динамівець Микола Шапаренко (11 млн).

А п’яту сходинку ділять два футболісти "Шахтаря" - Артем Бондаренко та Марлон Гомес, вартість яких оцінена у 10 млн євро.

Повний топ-10 найдорожчих гравців УПЛ виглядає так:

Микола Матвієнко ("Шахтар") - 16 млн євро Кауан Еліас ("Шахтар") - 14 млн Володимир Бражко ("Динамо") - 12 млн Микола Шапаренко ("Динамо") - 11 млн Артем Бондаренко ("Шахтар") - 10 млн Марлон Гомес ("Шахтар") - 10 млн Аліссон Сантана ("Шахтар") - 9 млн Лука Мейрелліс ("Шахтар") - 8 млн Валерій Бондар ("Шахтар") - 7 млн Педріньо ("Шахтар") - 7 млн

Хто додав, а хто втратив у ціні

Найбільший приріст у вартості отримав бразильський новачок "Шахтаря" Лука Мейрелліс - його оцінка зросла одразу на 6,5 млн євро.

Також суттєво подорожчали Педріньйо та Ісаке Северіно Сілва, які додали по 2-6 млн.

Водночас окремі футболісти втратили у вартості. Зокрема, ціна Миколи Матвієнка знизилася на два млн, а Аліссона - на один млн. Мінус у вартості отримав і Юхим Конопля.

Нагадаємо, нещодавно УПЛ визначила найкращих за підсумками серпня. Гравцем місяця став півзахисник "Кудрівки" Андрій Сторчоус, а найкращим тренером визнали його наставника Василя Баранова.