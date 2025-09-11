"Динамо" у дербі, "Шахтар" – проти амбітного новачка: повний розклад та головні інтриги 5-го туру УПЛ

У п'ятницю, 12 вересня, після паузи на матчі збірних, стартує 5-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме три дні.

Сто відсотків від "Динамо"

Після чотирьох турів чемпіонату країни, турнірну таблицю очолює київське "Динамо": воно єдине набрало максимальну кількість очок – 12.

На два пункти від чинних чемпіонів відстають донецький "Шахтар" та ковалівський "Колос", четвертим іде криворізький "Кривбас" (9 пунктів).

Натомість дві команди за чотири поєдинки ще не зуміли набрати жодного балу: це новачок УПЛ – "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського та віце-чемпіони минулого сезону – "Олександрія".

Хто з ким зіграє в 5-му турі

У перший ігровий день (п'ятниця, 12 вересня) відбудуться два матчі. О 15:30 "Олександрія" зустрінеться з черкаським ЛНЗ, а о 18:00 "Верес" у Рівному – прийме "Кудрівку".

Наступного дня, у суботу 13-го, "Рух" на "Арені Львів" зіграє з "Епіцентром" (старт – о 13:00). А потім відбудуться матчі лідерів. О 15:30 у Києві "Оболонь" на власній арені протистоятиме "Динамо". А о 18:30 – харківський "Металіст 1925", що проводить в еліті перший сезон після повернення, у Житомирі зійдеться з "Шахтарем".

Ще три матчі пройдуть у неділю, 14 вересня. О 13:00 у Кривому Розі місцевий "Кривбас" у принциповому поєдинку зустрінеться з житомирським "Поліссям". О 15:30 – луганська "Зоря" на столичному стадіоні "Динамо" прийме "Колос". А закриють програму туру "Карпати" та "Полтава". Вони розпочнуть свій матч о 18:00 у Львові на стадіоні "Україна".

Перелік матчів 5-го туру УПЛ

П'ятниця, 12 вересня

15:30. "Олександрія" – ЛНЗ

18:00. "Верес" – "Кудрівка"

Субота, 13 вересня

13:00. "Рух" – "Епіцентр"

15:30. "Оболонь" – "Динамо"

18:00. "Металіст 1925" – "Шахтар"

Неділя, 14 вересня

13:00. "Кривбас" – "Полісся"

15:30. "Зоря" – "Колос"

18:00. "Карпати" – "Полтава"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.