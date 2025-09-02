ua en ru
"Шахтар" продав Кевіна в АПЛ за рекордні гроші: що відомо про трансфер

Лондон, Вівторок 02 вересня 2025 08:38
Автор: Андрій Костенко

Бразильський вінгер донецького "Шахтаря" Кевін офіційно став гравцем англійського "Фулхема".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу АПЛ.

Деталі контракту

22-річний футболіст підписав угоду на п'ять років. Умови угоди не розголошуються, але, за даними журналіста Фабріціо Романо, трансфер обійшовся "котеджерам" у 40 млн євро, ще 5 млн передбачені бонусами.

Ця сума робить Кевіна найдорожчим придбанням "Фулхема" в історії. До цього рекорд належав трансферу Еміля Сміта-Роу з "Арсенала" – 31,8 млн євро.

Успіхи з "Шахтарем"

Кевін перейшов до "Шахтаря" у січні 2024 року з "Палмейраса" за 12 млн євро. За півтора сезону в складі донеччан він провів 57 матчів, у яких забив 17 м'ячів і зробив 10 результативних передач.

Разом із "гірниками" бразилець став чемпіоном України (2024) та двічі вигравав Кубок України (2024, 2025). За підсумками сезону-2024/25 його визнали найкращим гравцем клубу.

&quot;Шахтар&quot; продав Кевіна в АПЛ за рекордні гроші: що відомо про трансфер

Що означає трансфер для "гірників"

Кевін увійшов у топ-5 найдорожчих продажів "гірників" за історію.

Топ-5 найдорожчих продажів "Шахтаря":

  1. Михайло Мудрик ("Челсі", 2023 рік) – 70 млн євро
  2. Фред ("Манчестер Юнайтед", 2018) – 59 млн євро
  3. Алекс Тейшейра ("Цзянсу Сунін", 2016) – 50 млн євро
  4. Фернандіньо ("Манчестер Сіті", 2013) – 40 млн євро
  5. Кевін ("Фулхем", 2025) – 40 млн євро

Старт "Фулхема" в АПЛ

Новий клуб Кевіна розпочав сезон невдало: після трьох турів "Фулхем" посідає 18-те місце у таблиці. Лондонці двічі зіграли внічию – проти "Брайтона" та "Манчестер Юнайтед" (по 1:1), а також поступилися в дербі "Челсі" (0:2).

У наступному турі, що пройде після міжнародної паузи, команда зіграє 13 вересня – вдома проти "Лідса". Очікується, що саме в цій грі Кевін дебютує в складі лондонців.

Раніше ми повідомили, що Олександр Зінченко залишив "Арсенал" та перейшов до іншого клубу АПЛ.

Також читайте, як українські зірки готуються до старту у відборі ЧС-2026.

