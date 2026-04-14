Найдивніша помилка Трампа. Сенатор назвав зняття санкцій з РФ "винагородою Путіну"

Скасування нафтових санкції проти Росії на 30 днів стало "винагородою" для російського диктатора Володимира Путіна за надання Ірану розвідданих для ударів по військах США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенатора-демократа Річарда Блюменталя та The New York Times .

Він назвав надання країні-агресорці "значного несподіваного прибутку" шляхом скасування нафтових санкцій на 30 днів "однією з найдивніших і найбезглуздіших помилок" президента США Дональда Трампа.

"Це виглядало так, ніби він винагородив Путіна за те, що той надав Ірану цінну розвідінформацію, яка дозволила нанести більш точні удари по наших військах", - зазначив сенатор.

100 млн доларів для РФ щодня

NYT повідомило, що Кремль отримував понад 100 млн доларів додаткового доходу щодня протягом дії тимчасового санкційного винятку США. Пільговий період для російської нафти завершився 11 квітня.

Лише за квітень податкові надходження від продажу нафти склали щонайменше 12,8 млрд доларів. Цей показник удвічі перевищив результати березня.

Тимчасове послаблення, яке запровадила адміністрація Дональда Трампа, дозволяло реалізувати нафту, що вже перебувала в морі на момент введення обмежень.

Нагадаємо, 13 березня Міністерство фінансів США тимчасово пом'якшило нафтові санкції проти Росії. Воно дозволило країні-агресорці продавати вже відвантажені нафтові ресурси, що фактично тимчасово пом'якшує санкційний тиск на Москву.