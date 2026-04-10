Росія подвоїла нафтові доходи за місяць: скільки грошей отримав бюджет від стрибка цін

Росія отримає подвоєний дохід від основного нафтового податку у квітні - близько 9 млрд доларів - через нафтову кризу, спричинену війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Стрибок цін та податкові надходження

Після того, як наприкінці лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, Тегеран фактично закрив Ормузьку протоку - маршрут, яким проходить близько 20% світової нафти та ЗПГ. Це спричинило стрімке зростання цін на нафту: ф'ючерси Brent перевищили 100 доларів за барель.

За розрахунками Reuters, податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) для нафтової галузі РФ зросте у квітні до приблизно 700 млрд рублів (близько 9 млрд доларів), порівняно з 327 млрд рублів у березні. Це також на 10% більше, ніж у квітні минулого року.

Середня ціна російської нафти Urals, яка використовується для оподаткування, у березні підскочила до 77 доларів за барель - це найвищий показник з жовтня 2023 року та на 73% вище за лютий (44,59 долари). Це значно перевищує закладену в бюджет РФ на 2026 рік ціну $59 за барель.

Обмеження для Росії

Попри це, економіка Росії залишається вразливою. У першому кварталі 2026 року бюджет РФ зведено з дефіцитом у 4,58 трлн рублів (1,9% ВВП). Крім того, українські атаки на нафтову інфраструктуру РФ зменшують доходи та загрожують скороченням видобутку.

У Кремлі заявили, що на тлі глобальної енергетичної кризи надходить "величезна кількість запитів" на російські енергоносії з різних країн.