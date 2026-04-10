Результат приїзду людини Путіна? США хочуть продовжити послаблення санкцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Причини продовження винятків

Як повідомило видання, Міністерство фінансів США може офіційно оголосити про продовження санкційних послаблень уже цієї п'ятниці.

Чинний дозвіл на закупівлю певної кількості російської нафти та нафтопродуктів діє з середини березня, а термін його дії завершується 11 квітня.

За даними джерел, знайомих із питанням, Вашингтон намагається пом'якшити шок на енергетичному ринку. Таке рішення має на меті стабілізувати світові ціни на енергоносії на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Військові дії проти Ірану створюють загрозу дефіциту палива та різкого стрибка цін, тому контроль над вартістю енергоресурсів став пріоритетом для Білого дому.