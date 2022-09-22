У Зеленського пояснили, чому Росія погодилася обміняти полонених на Медведчука
Обмін кума Путіна Віктора Медведчука на українських захисників показує, наскільки він важливий для Росії. Те, що раніше Кремль відкидав таку умову показує, що їх слова і дії різняться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в ефірі телемарафону.
"Слова - це одне, а як все відбувається - трошки інше. Це і стосується Російської Федерації, тому що в більшість їх слів, а можливо й у 100% випадків, не збігаються з тим, як є насправді. Саме тому і обмін на пана Медведчука відбувся на велику кількість наших захисників, тому це показує, що Медведчук все ж важливий для Росії", - пояснив Тимошенко.
Кремль виключав обмін Медведчука
Зазначимо, що в квітні СБУ затримала Віктора Медведчука, який намагався втекти з України. Після чого президент Володимир Зеленський запропонував РФ обміняти його на українських захисників.
На що відповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він заявив що Кремль не зацікавлений в такому обміні, оскільки Медведчук не громадянин РФ і це нібито "немає відношення до "спецоперації".
Нагадаємо, що Україна в рамках масштабного обміну повернула додому з російського полону 215 військових, зокрема "азовців". Серед звільнених воїнів є відомій всім українські захисники ті, хто пережив теракт в Оленівці. Взамін російській стороні передали зрадника України Віктора Медведчука та 55 окупантів.
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