Україна та Росія провели обмін полоненими. Звільнили "азовців"
Сьогодні, 21 вересня 2022 року, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу було звільнено бійців "Азова".
Про це стало відомо РБК-Україна з власних джерел, інформацію також підтвердило "Суспільне".
Зокрема українська сторона повернула з полону захисників Маріуполя, зокрема, бійців "Азова". Обмін відбувся у Чернігівській області.
Зазначимо, у мережі вже розповсюджуються фото звільнених, на них начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедик Катерина Поліщук ("Пташка") та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.
Найближчим часом очікується офіційне повідомлення про обмін.
За даними РБК-Україна, в рамках цього обміну російській стороні видали нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.
Зазначимо, у травні Кремль виступав проти обміну Медведчука на захисників "Азовсталі" . Така позиція пояснювалася тим, що він має українське громадянство.
Навесні також ходили розмови про те, що Медведчука могли обміняти на полонених громадян Великобританії, які служили у Збройних силах України. Тодішній британський прем'єр Борис Джонсон заявляв, що відповідне рішення залишається за Києвом.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія захопила більше українських полонених , ніж Україна - російських військових.
Днями генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав Україну та Росію провести масштабний обмін військовополоненими у форматі "всіх на всіх". А також запропонував допомогу у його проведенні.
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