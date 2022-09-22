Обмін полоненими: 5 командирів перебуватимуть під захистом у Туреччині до кінця війни
П'ятеро офіцерів, які керували захистом Маріуполя, до перемоги України у війні перебуватимуть в Туреччині під особистою протекцією глави держави Реджепа Ердогана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Ми повернули 5 бойових командирів, за яких довелося поборотися найбільше та найскладніше. Їм загрожувало найжорстокіше. 5 супергероїв. В обмін ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ні жалю, ні співчуття", - зазначив український лідер.
Зеленський розповів, що Україна домовилася з Туреччиною і 5 командирів будуть перебувати у повній безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією Реджепа Ердогана до кінця війни.
"Ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитися", - наголосив президент.
Український лідер додав, що мовиться про:
- Дениса Прокопенка;
- Святослава Паламара;
- Сергія Волинського;
- Олега Хоменка;
- Дениса Шлегу.
Своєю чергою Ердоган у розмові з журналістами в Нью-Йорку вказав, що обмін полоненими відбувся внаслідок переговорів із президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.
За його словами, обмін полоненими досягнутий за посередництва Туреччини та є важливим кроком на шляху до припинення війни.
Нагадаємо, у рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азову".
До слова, звільнили з полону також 10 іноземних воїнів, які служили у лавах ЗСУ. Серед них є й ті, яких "засудили" до смертної кари у так званій "ДНР".
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