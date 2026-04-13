Найбільший чорноморський порт РФ працює з обмеженнями після атак України, - Bloomberg

Йдеться про причали №1 і №1а на терміналі "Шесхаріс", які зазвичай обслуговують великі танкери класів Suezmax і Aframax. За даними супутникових знімків Copernicus і джерел у сфері судноплавства, вони залишаються порожніми.

Наразі завантаження здійснюється лише на причалі №2, який може приймати менші судна типу Aframax. Це суттєво обмежує можливості порту з експорту нафти.

Порт Новоросійськ є ключовим для російського нафтового експорту. За даними Bloomberg, у першому кварталі звідти відвантажували близько 540 тисяч барелів нафти на добу.

Остання атака дронів призвела до тимчасового зупинення завантаження та пошкодження інфраструктури. Українська сторона заявляла про ураження щонайменше п’яти причалів і трубопроводів, які забезпечують роботу терміналу.

Водночас частина інфраструктури продовжує працювати. Зокрема, причали №6 і №7, які обслуговують нафтопродукти, залишаються активними.

Дронові удари по нафтовій інфраструктурі Росії

Поточні обмеження в роботі порту пов’язані з нещодавніми атаками безпілотників на російську нафтову інфраструктуру.

Зокрема, в ніч на 5 квітня дрони вдарили по Новоросійську - у мережі з’являлися відео пожежі на терміналі "Шесхаріс", а також повідомлення про вибухи на об’єкті "Транснефті", де обслуговуються великі танкери.