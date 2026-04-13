Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Найбільший чорноморський порт РФ працює з обмеженнями після атак України, - Bloomberg

19:24 13.04.2026 Пн
2 хв
Яку частину порту виведено з ладу?
aimg Марія Науменко
Ілюстративне фото: нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську (Getty Images)

Експорт нафти з найбільшого російського порту на Чорному морі - Новоросійська - залишається обмеженим після атак українських дронів. Два ключові причали досі не відновили роботу.

Йдеться про причали №1 і №1а на терміналі "Шесхаріс", які зазвичай обслуговують великі танкери класів Suezmax і Aframax. За даними супутникових знімків Copernicus і джерел у сфері судноплавства, вони залишаються порожніми.

Наразі завантаження здійснюється лише на причалі №2, який може приймати менші судна типу Aframax. Це суттєво обмежує можливості порту з експорту нафти.

Порт Новоросійськ є ключовим для російського нафтового експорту. За даними Bloomberg, у першому кварталі звідти відвантажували близько 540 тисяч барелів нафти на добу.

Остання атака дронів призвела до тимчасового зупинення завантаження та пошкодження інфраструктури. Українська сторона заявляла про ураження щонайменше п’яти причалів і трубопроводів, які забезпечують роботу терміналу.

Водночас частина інфраструктури продовжує працювати. Зокрема, причали №6 і №7, які обслуговують нафтопродукти, залишаються активними.

Дронові удари по нафтовій інфраструктурі Росії

Поточні обмеження в роботі порту пов’язані з нещодавніми атаками безпілотників на російську нафтову інфраструктуру.

Зокрема, в ніч на 5 квітня дрони вдарили по Новоросійську - у мережі з’являлися відео пожежі на терміналі "Шесхаріс", а також повідомлення про вибухи на об’єкті "Транснефті", де обслуговуються великі танкери.

Атаки тривали і в наступні дні. За даними Генштабу ЗСУ, в ніч на 7 квітня було уражено нафтовий термінал у порту Усть-Луга на Балтійському морі.

Через удари РФ тимчасово призупиняла відвантаження нафти через порти Приморськ і Усть-Луга - інфраструктура зазнала пошкоджень, на об’єктах виникали пожежі.

