Найбільший чорноморський порт РФ працює з обмеженнями після атак України, - Bloomberg

Експорт нафти з найбільшого російського порту на Чорному морі - Новоросійська - залишається обмеженим після атак українських дронів. Два ключові причали досі не відновили роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Йдеться про причали №1 і №1а на терміналі "Шесхаріс", які зазвичай обслуговують великі танкери класів Suezmax і Aframax. За даними супутникових знімків Copernicus і джерел у сфері судноплавства, вони залишаються порожніми.
Наразі завантаження здійснюється лише на причалі №2, який може приймати менші судна типу Aframax. Це суттєво обмежує можливості порту з експорту нафти.
Порт Новоросійськ є ключовим для російського нафтового експорту. За даними Bloomberg, у першому кварталі звідти відвантажували близько 540 тисяч барелів нафти на добу.
Остання атака дронів призвела до тимчасового зупинення завантаження та пошкодження інфраструктури. Українська сторона заявляла про ураження щонайменше п’яти причалів і трубопроводів, які забезпечують роботу терміналу.
Водночас частина інфраструктури продовжує працювати. Зокрема, причали №6 і №7, які обслуговують нафтопродукти, залишаються активними.
Поточні обмеження в роботі порту пов’язані з нещодавніми атаками безпілотників на російську нафтову інфраструктуру.
Зокрема, в ніч на 5 квітня дрони вдарили по Новоросійську - у мережі з’являлися відео пожежі на терміналі "Шесхаріс", а також повідомлення про вибухи на об’єкті "Транснефті", де обслуговуються великі танкери.
Атаки тривали і в наступні дні. За даними Генштабу ЗСУ, в ніч на 7 квітня було уражено нафтовий термінал у порту Усть-Луга на Балтійському морі.
Через удари РФ тимчасово призупиняла відвантаження нафти через порти Приморськ і Усть-Луга - інфраструктура зазнала пошкоджень, на об’єктах виникали пожежі.