RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Крупнейший черноморский порт РФ работает с ограничениями после атак Украины, - Bloomberg

19:24 13.04.2026 Пн
2 мин
Какая часть порта выведена из строя?
aimg Мария Науменко
Иллюстративное фото: нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске (Getty Images)

Экспорт нефти из крупнейшего российского порта на Черном море - Новороссийска - остается ограниченным после атак украинских дронов. Два ключевых причала до сих пор не возобновили работу.

Речь идет о причалах №1 и №1а на терминале "Шесхарис", которые обычно обслуживают крупные танкеры классов Suezmax и Aframax. По данным спутниковых снимков Copernicus и источников в сфере судоходства, они остаются пустыми.

На данный момент загрузка осуществляется только на причале №2, который может принимать меньшие суда типа Aframax. Это существенно ограничивает возможности порта по экспорту нефти.

Порт Новороссийск является ключевым для российского нефтяного экспорта. По данным Bloomberg, в первом квартале оттуда отгружали около 540 тысяч баррелей нефти в сутки.

Последняя атака дронов привела к временной остановке загрузки и повреждению инфраструктуры. Украинская сторона заявляла о поражении по меньшей мере пяти причалов и трубопроводов, которые обеспечивают работу терминала.

В то же время часть инфраструктуры продолжает работать. В частности, причалы №6 и №7, которые обслуживают нефтепродукты, остаются активными.

Дроновые удары по нефтяной инфраструктуре России

Текущие ограничения в работе порта связаны с недавними атаками беспилотников на российскую нефтяную инфраструктуру.

В частности, в ночь на 5 апреля дроны ударили по Новороссийску - в сети появлялись видео пожара на терминале "Шесхарис", а также сообщения о взрывах на объекте "Транснефти", где обслуживаются крупные танкеры.

Атаки продолжались и в последующие дни. По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 7 апреля был поражен нефтяной терминал в порту Усть-Луга на Балтийском море.

Из-за ударов РФ временно приостанавливала отгрузку нефти через порты Приморск и Усть-Луга - инфраструктура получила повреждения, на объектах возникали пожары.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияНАФТАпорт