Навроцький різко відповів Зеленському на слова про розпалювання ворожнечі

Скандал навколо ордена Білого Орла стосується історичних питань, а не внутрішньої політики чи розпалювання неприязні.

Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

Польський лідер відкинув слова про те, що скандал із нагородами пов'язаний із розпалюванням антиукраїнських настроїв усередині країни.

За його словами, суперечка лежить виключно в площині історичної пам'яті. Навроцький підкреслив, що не уявляє, щоб "польські патріоти, а особливо польський президент, польський уряд, у такій ситуації не були б разом і не об’єдналися".

Навроцький також зазначив, що у Польщі не сприймають "червоно-чорний бандерівський прапор".

"Володимире, шановний пане президенте, ця суперечка взагалі не стосується внутрішніх питань Польщі. Їх не існує... Президент Зеленський помиляється", - заявив президент Польщі.

Що передувало

Вчора Володимир Зеленський заявив, що його польський колега веде внутрішню політичну боротьбу "за рахунок розпалювання ненависті до українців". Глава держави також наголосив, що Навроцький повторює помилкові кроки експрем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Зеленський зауважив, що такі кроки ведуть до радикалізації суспільства і може закінчитися дуже поганою ескалацією. Президент України також наголосив, що зараз саме українці захищають та гинуть за безпеку Польщі та всього Євросоюзу, а не навпаки.

Нагадаємо, 19 червня Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої державної нагороди Польщі.

Підставою стало присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.