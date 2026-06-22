Навроцкий резко ответил Зеленскому на слова о разжигании вражды

Скандал вокруг ордена Белого Орла касается исторических вопросов, а не внутренней политики или разжигания вражды.

Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .

Польский лидер отверг слова о том, что скандал с наградами связан с разжиганием антиукраинских настроений внутри страны.

По его словам, спор лежит исключительно в плоскости исторической памяти. Навроцкий подчеркнул, что не представляет, чтобы "польские патриоты, а особенно польский президент, польское правительство, в такой ситуации не были бы вместе и не объединились".

Навроцкий также отметил, что в Польше не принимают "красно-черный бандеровский флаг".

"Владимир, уважаемый господин президент, этот спор вообще не касается внутренних вопросов Польши. Их не существует... Президент Зеленский ошибается", - заявил президент Польши.

Что предшествовало

Вчера Владимир Зеленский заявил, что его польский коллега ведет внутреннюю политическую борьбу "за счет разжигания ненависти к украинцам". Глава государства также подчеркнул, что Навроцкий повторяет ошибочные шаги экс-премьера Венгрии Виктора Орбана.

Зеленский отметил, что такие шаги ведут к радикализации общества и могут привести к очень серьезной эскалации. Президент Украины также подчеркнул, что сейчас именно украинцы защищают и гибнут за безопасность Польши и всего Евросоюза, а не наоборот.

Напомним, 19 июня Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды Польши.

Основанием послужило присвоение одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного наименования в честь Героев УПА.