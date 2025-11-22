ua en ru
Політика

Навроцький неочікувано розкритикував мирний план США: не можна заохочувати агресора

Польща, Субота 22 листопада 2025 17:39
UA EN RU
Навроцький неочікувано розкритикував мирний план США: не можна заохочувати агресора Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував так званий "мирний план" США, який Білий дім намагається нав'язати Україні. Він зазначив, що будь-які мирні плани спочатку повинні бути схвалені Україною та не повинні винагороджувати агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Навроцького в X (Twitter).

Навроцький зазначив, що будь-який план щодо припинення війни в Україні - війни, яку розв'язав російський режим - спочатку повинен бути прийнятий в Києві.

"Саме Україна є жертвою злочинної агресії Путіна, і саме українці, за підтримки США та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах", - зазначив він.

Навроцький додав, що усі пропозиції щодо припинення російської війни проти України повинні враховувати один важливий факт. Росія - це держава, яка не виконує угоди та не дотримується слова.

"Будь-які домовленості щодо миру та безпеки в Європі можуть бути досягнуті лише за участі всіх зацікавлених сторін. Ціною миру в жодному разі не повинно бути досягнення стратегічних цілей агресора, а агресором була і є Російська Федерація", - резюмував польський лідер.

Зазначимо, що нещодавно лідери Європейського Союзу та НАТО зробили спільну заяву щодо "мирного плану" для України, який просувають Сполучені Штати. Вони заявили, що план може бути основою, але потребує суттєвих доопрацювань.

План "припинення війни" в Україні, який розробили американські та російські чиновники, складається з 28 пунктів та низку неприйнятних для України пунктів: передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння тощо.

План одразу ж зіткнувся з жорсткою критикою з боку України, Європи та навіть Конгресу США. Він фактично неприйнятний. Окрім того, ймовірно, до написання плану причетні росіяни - на це вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.

При цьому США вимагають від України ухвалити план до 27 листопада. Вашингтон погрожує припинити усю військову допомогу Києву, якщо той не погодиться - тобто Білий дім вдався до відкритого шантажу.

