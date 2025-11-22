Навроцкий неожиданно раскритиковал мирный план США: нельзя поощрять агрессора

Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал так называемый "мирный план" США, который Белый дом пытается навязать Украине. Он отметил, что любые мирные планы сначала должны быть одобрены Украиной и не должны вознаграждать агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Навроцкого в X (Twitter) .

Навроцкий отметил, что любой план по прекращению войны в Украине - войны, которую развязал российский режим - сначала должен быть принят в Киеве.

"Именно Украина является жертвой преступной агрессии Путина, и именно украинцы, при поддержке США и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах", - отметил он.

Навроцкий добавил, что все предложения по прекращению российской войны против Украины должны учитывать один важный факт. Россия - это государство, которое не выполняет соглашения и не держит слово.

"Любые договоренности по миру и безопасности в Европе могут быть достигнуты только при участии всех заинтересованных сторон. Ценой мира ни в коем случае не должно быть достижение стратегических целей агрессора, а агрессором была и есть Российская Федерация", - резюмировал польский лидер.