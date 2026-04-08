Навоювалися? США та Іран можуть досягти угоди вже сьогодні вночі, - CNN

Зокрема, кілька годин тому прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз у своєму заклику закликав сторони дотримуватися двотижневого припинення вогню, щоб "дати дипломатії можливість домогтися остаточного припинення війни".

Він також звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням продовжити на два тижні термін, встановлений для Ірану, щоб країна відкрила Ормузьку протоку протягом цього часу.

На тлі цих подій регіональне джерело сказало CNN, що "незабаром очікуються хороші новини з обох боків", і що переговори ведуть безпосередньо командувач армії Пакистану - фельдмаршал Асим Мунір.

Джерело додало, що угоду, як очікується, "буде укладено сьогодні ввечері" (за Києвом це вже буде ніч).

Раніше в Білому домі заявили, що Трамп був проінформований про запропоноване прем'єром Пакистану припинення вогню і що відповідь буде.

Сам Трамп у короткому інтерв'ю Fox News сказав, що США ведуть "напружені переговори" щодо війни з Іраном. Однак жодних деталей не повідомив.

Тим часом Reuters пише, що за словами їхнього високопоставленого чиновника, Іран позитивно розглядає прохання Пакистану про двотижневе припинення вогню.