Навоевались? США и Иран могут достичь сделки уже сегодня ночью, - CNN

В частности, пару часов назад премьер-министр Пакистана Шехбаз в своем призвал стороны соблюдать двухнедельное прекращение огня, чтобы "дать дипломатии возможность добиться окончательного прекращения войны".

Он также обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить на две недели срок, установленный для Ирана, чтобы страна открыла Ормузский пролив в течение этого времени.

На фоне этих событий региональный источник сказал CNN, что "вскоре ожидаются хорошие новости с обеих сторон", и что переговоры ведутся непосредственно командующим армией Пакистана - фельдмаршалом Асимом Муниром.

Источник добавил, что сделка, как ожидается, "будет заключена сегодня вечером" (по Киеву это уже будет ночь).

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп был проинформирован о предложенном премьером Пакистана прекращении огня и что ответ последует.

Сам Трамп в коротком интервью Fox News сказал, что США ведут "напряженные переговоры" по поводу войны с Ираном. Однако никаких деталей не сообщил.

Тем временем Reuters пишет, что по словам их высокопоставленного чиновника, Иран положительно рассматривает просьбу Пакистана о двухнедельном прекращении огня.