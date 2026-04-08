Навоевались? США и Иран могут достичь сделки уже сегодня ночью, - CNN

00:30 08.04.2026 Ср
2 мин
Иран положительно рассматривает предложение Пакистана
aimg Эдуард Ткач
Фото: позитивные новости могут быть после недавнего предложения Пакистана о перемирии (Getty Images)

В ближайшее время от США и Ирана ожидаются "хорошие новости". Стороны, как ожидается, заключат сделку сегодня ночью.

В частности, пару часов назад премьер-министр Пакистана Шехбаз в своем призвал стороны соблюдать двухнедельное прекращение огня, чтобы "дать дипломатии возможность добиться окончательного прекращения войны".

Он также обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить на две недели срок, установленный для Ирана, чтобы страна открыла Ормузский пролив в течение этого времени.

На фоне этих событий региональный источник сказал CNN, что "вскоре ожидаются хорошие новости с обеих сторон", и что переговоры ведутся непосредственно командующим армией Пакистана - фельдмаршалом Асимом Муниром.

Источник добавил, что сделка, как ожидается, "будет заключена сегодня вечером" (по Киеву это уже будет ночь).

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп был проинформирован о предложенном премьером Пакистана прекращении огня и что ответ последует.

Сам Трамп в коротком интервью Fox News сказал, что США ведут "напряженные переговоры" по поводу войны с Ираном. Однако никаких деталей не сообщил.

Тем временем Reuters пишет, что по словам их высокопоставленного чиновника, Иран положительно рассматривает просьбу Пакистана о двухнедельном прекращении огня.

Срок ультиматума Трампа истекает

Напомним, что президент США Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум - открыть Ормузский пролив до 03:00 этой ночи, 8 апреля. В случае, если этого не произойдет, США начнут бомбить мосты и электростанции по всей стране.

Также недавно в СМИ писали, что посредники предлагали 45-дневное перемирие, однако стороны отказались от этой идеи.

К слову, меньше чем за сутки до истечения ультиматума, Трамп еще больше бросился угрозами, заявив, что этой ночью а Иране может погибнуть "целая цивилизация", но он бы этого не хотел.

