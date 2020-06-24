Наводнение на Западе Украины и возможное усиление карантина: новости за 23 июня

Запад Украины страдает от сильного паводка, в трех областях страны могут ввести более жесткий карантин, в Киеве в кафе и ресторанам разрешили принимать гостей внутри помещений. Подробнее о том, что произошло во вторник, 23 июня, - в материале РБК-Украина
На западе Украины объявили красный уровень опасности из-за непогоды
Погода в Ивано-Франковской и Черновицкой областях резко ухудшилась. Синоптики объявили красный уровень опасности. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Во Львовской области вышла из берегов река, затоплено село. Также затопило курорт Буковель затопило: вместо дорог текут реки (видео).
Создан областной штаб по чрезвычайной ситуации по ликвидации последствий паводка.
Украина попала в список стран "красной зоны"
Украина по состоянию на начало недели попала в список стран "красной зоны". Это означает, что она не соответствует критериям заболеваемости на COVID-19 для активного возобновления международного авиасообщения. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма Украины в Facebook.
"Украина попала в "красную зону", так как показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев в сутки на 100 000 населения", - говорится в сообщении.
Взрыв на Позняках: поисковые работы закончились
По состоянию на 14:00, 23 июня, поисково-спасательные работы в Киеве на месте взрыва в жилом доме на Позняках завершены. Под завалами больше нет погибших.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве сообщили, что спасатели изъяли из-под завалов тела пяти погибших человек.
В трех областях могут ввести более жесткий карантин
Во Львовской, Волынской и Закарпатской областях могут ввести более жесткие ограничения. Именно в этих регионах за последние трое суток значительно возросло количество новых случаев COVID-19.
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
В Киеве кафе и ресторанам разрешили принимать гостей внутри помещений
В Киеве заведениям кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания разрешили принимать гостей внутри помещений. Ряд ограничений при этом сохранится.
Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 22 июня.
Также в Киеве разрешили работу ТРЦ, фитнес-центров и кинотеатров.
Зеленский "ворвался" в чат дальнобойщиков (видео)
Видео с Владимиром Зеленским неожиданно появилось в Viber-группе для дальнобойщиков "ГВК весовой контроль". В этой группе водители делятся опытом о том, как объехать весовой контроль и посты.
Видео с президентом Зеленским появилось под одним из постов в группе для дальнобойщиков. Владимир Зеленский рассказал, что в Украине сейчас большое внимание уделяют строительству дорог и он даже не подозревал, что есть такая проблема – как сохранить дороги.
Президент заверил, что всех нарушителей найдут и "будет больно".