Наводнение на Западе Украины и возможное усиление карантина: новости за 23 июня

Коллаж РБК-Украина

Запад Украины страдает от сильного паводка, в трех областях страны могут ввести более жесткий карантин, в Киеве в кафе и ресторанам разрешили принимать гостей внутри помещений. Подробнее о том, что произошло во вторник, 23 июня, - в материале РБК-Украина

На западе Украины объявили красный уровень опасности из-за непогоды

Погода в Ивано-Франковской и Черновицкой областях резко ухудшилась. Синоптики объявили красный уровень опасности. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Во Львовской области вышла из берегов река, затоплено село. Также затопило курорт Буковель затопило: вместо дорог текут реки (видео).

Создан областной штаб по чрезвычайной ситуации по ликвидации последствий паводка.

Украина попала в список стран "красной зоны"

Украина по состоянию на начало недели попала в список стран "красной зоны". Это означает, что она не соответствует критериям заболеваемости на COVID-19 для активного возобновления международного авиасообщения. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма Украины в Facebook.

"Украина попала в "красную зону", так как показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев в сутки на 100 000 населения", - говорится в сообщении.

Взрыв на Позняках: поисковые работы закончились

По состоянию на 14:00, 23 июня, поисково-спасательные работы в Киеве на месте взрыва в жилом доме на Позняках завершены. Под завалами больше нет погибших.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве сообщили, что спасатели изъяли из-под завалов тела пяти погибших человек.

В трех областях могут ввести более жесткий карантин

Во Львовской, Волынской и Закарпатской областях могут ввести более жесткие ограничения. Именно в этих регионах за последние трое суток значительно возросло количество новых случаев COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В Киеве кафе и ресторанам разрешили принимать гостей внутри помещений

В Киеве заведениям кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания разрешили принимать гостей внутри помещений. Ряд ограничений при этом сохранится.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 22 июня.

Также в Киеве разрешили работу ТРЦ, фитнес-центров и кинотеатров.

Зеленский "ворвался" в чат дальнобойщиков (видео)

Видео с Владимиром Зеленским неожиданно появилось в Viber-группе для дальнобойщиков "ГВК весовой контроль". В этой группе водители делятся опытом о том, как объехать весовой контроль и посты.

Видео с президентом Зеленским появилось под одним из постов в группе для дальнобойщиков. Владимир Зеленский рассказал, что в Украине сейчас большое внимание уделяют строительству дорог и он даже не подозревал, что есть такая проблема – как сохранить дороги.

Президент заверил, что всех нарушителей найдут и "будет больно".

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