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Взрыв на Позняках: поисковые работы закончились

Новости » Происшествия     23.06.2020 - 14:49
Взрыв на Позняках: поисковые работы закончились
Фото: поледствия взрыва в доме на Позняках (РБК-Украина)

Под завалами погибших больше нет

По состоянию на 14:00, 23 июня, поисково-спасательные работы в Киеве на месте взрыва в жилом доме на Позняках завершены. Под завалами больше нет погибших.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве сообщили, что спасатели изъяли из-под завалов тела пяти погибших человек.

"По оперативной информации, под завалами погибших больше нет. Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда будут организованы Киевской городской государственной администрацией", - говорится в сообщении.

Напомним, взрыв произошел в воскресенье, 23 июня, в многоэтажке на ул. Соломии Крушильницкой, 1/5. По данным полиции, взорвалась газовоздушная смесь без последующего горения, хотя раньше рассматривали версию со взрывчаткой.

В результате были разрушены квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этаже многоэтажки. Разбор завалов осложнялся угрозой обрушения всей секции. Жителей дома эвакуировали и временно расселили.

Напомним, в ночь на 23 июня на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках был обнаружен пятый погибший.

По факту взрыва открыли уголовное производство, прокуратура квалифицировала взрыв, как нарушение правил безопасности при обращении с газом, которое привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины КиевПознякиВзрыв
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