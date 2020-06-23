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Украина попала в список стран "красной зоны"

Новости » Общество     23.06.2020 - 16:29
Украина попала в список стран "красной зоны"
Фото: Украина вошла в "красную зону" (dpsu.gov.ua)

В Украине фиксируется более 40 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения

Украина по состоянию на начало недели попала в список стран "красной зоны". Это означает, что она не соответствует критериям заболеваемости на COVID-19 для активного возобновления международного авиасообщения.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма Украины в Facebook.

Сообщается, что Министерство здравоохранения обновило список стран "зеленой" и "красной зоны" по состоянию на 22 июня

"Украина попала в "красную зону", так как показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев в сутки на 100 000 населения", - говорится в сообщении.

При этом популярные среди украинцев страны такие как Польша, Египет, Турция, Болгария пока остаются в "зеленой зоне".

Отметим, Евросоюз также рекомендовал рассматривать критерий не более 40 активных случаев на 100 тыс. населения как условие открытия границ для граждан третьих стран с 1 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания с 21 июня открыла границы для иностранных туристов, однако Украины в списке нет.

Ранее также правительство Черногории разрешило въезд туристам из Украины, однако украинцы должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который сделан не ранее, чем за 48 часов до поездки.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины туризмавиасообщениеCOVID-19Коронавирус
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