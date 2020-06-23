В Киеве разрешили работу ТРЦ, фитнес-центров и кинотеатров

Фото: карантин (РБК-Украина)

Кинотеатры, ТРЦ и фитнес-центры исключили из перечня запрещенных видов деятельности во время карантина

В Киеве разрешили работать кинотеатрам, фитнес-центрам, торгово-развлекательным комплексам и другим видам бизнеса. Они исключены из перечня запрещенных видов деятельности во время карантина в столице.

Об этом свидетельствует распоряжение №58 от 22 июня 2020 года от руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского, размещенное на сайте Киевской городской государственной администрации распоряжении.

Согласно распоряжению, исключены из списка запрещенных такие виды деятельности:

театры;

кинотеатры;

музеи;

развлекательные центры;

бассейны (в том числе в спорткомплексах и фитнес-центрах).

При этом запрещена деятельность:

детских оздоровительных лагерей;

проведение госпитализаций и плановых операций в больницах, а также капремонтов жилья.

Кроме того, власти столицы разрешили участие групп более 10 человек во внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах и в ряде других квалификационных экзаменах и тестированиях.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве кафе и ресторанам разрешили принимать гостей внутри помещений.

Напомним, ранее в Госпотребслужбе назвали условия ослабления карантина в столице.

Отметим, Киев и Винницкая область готовы к ослаблению карантина согласно новой методологии оценивания эпидемиологической ситуации в регионах.

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Автор: Максим Зайченко