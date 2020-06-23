В Киеве кафе и ресторанам разрешили принимать гостей внутри помещений

При этом ряд ограничений сохранится
В Киеве заведениям кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания разрешили принимать гостей внутри помещений. Ряд ограничений при этом сохранится.
Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 22 июня.
Так, в распоряжении описаны и правила работы кафе и ресторанов внутри помещений.
Заведениям пока запрещено открывать детские комнаты, проводить банкеты (максимум - 10 человек), открывать буфеты самообслуживания и готовить еду на открытых кухнях.
Посетители заведений общественного питания могут войти в помещение только в сопровождении персонала. Люди с повышенной температурой или признаками ОРВИ не будут допускаться на территорию заведений.
Также кафе и рестораны будут иметь обязанность установить антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца, проводить влажную уборку на кухне и летних площадках и тому подобное. Использованные маски и перчатки нужно собирать отдельно.
Работники обязаны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.
Напомним, ранее в Госпотребслужбе назвали условия ослабления карантина в Киеве.
Как писало РБК-Украина, что Киев и Винницкая область готовы к ослаблению карантина согласно новой методологии оценивания эпидемиологической ситуации в регионах.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Максим Зайченко