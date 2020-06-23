ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве кафе и ресторанам разрешили принимать гостей внутри помещений

Новости » Общество     23.06.2020 - 17:35
В Киеве кафе и ресторанам разрешили принимать гостей внутри помещений
Фото: карантин (РБК-Украина)

При этом ряд ограничений сохранится

В Киеве заведениям кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания разрешили принимать гостей внутри помещений. Ряд ограничений при этом сохранится.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 22 июня.

Так, в распоряжении описаны и правила работы кафе и ресторанов внутри помещений.

Заведениям пока запрещено открывать детские комнаты, проводить банкеты (максимум - 10 человек), открывать буфеты самообслуживания и готовить еду на открытых кухнях.

Посетители заведений общественного питания могут войти в помещение только в сопровождении персонала. Люди с повышенной температурой или признаками ОРВИ не будут допускаться на территорию заведений.

Также кафе и рестораны будут иметь обязанность установить антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца, проводить влажную уборку на кухне и летних площадках и тому подобное. Использованные маски и перчатки нужно собирать отдельно.

Работники обязаны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.

Напомним, ранее в Госпотребслужбе назвали условия ослабления карантина в Киеве.

Как писало РБК-Украина, что Киев и Винницкая область готовы к ослаблению карантина согласно новой методологии оценивания эпидемиологической ситуации в регионах.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины КиевкафекарантинресторанКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь