Зеленский пригрозил наказанием дальнобойщикам за езду перегруженным транспортом

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент заверил, что всех нарушителей найдут и "будет больно"

Президент Владимир Зеленский призывает водителей-дальнобойщиков не искать обходные пути для проезда с перегруженным транспортом по украинским дорогам. Он пригрозил нарушителям наказанием.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

Он напомнил, что существует договоренность с Службой безопасности Украины, с Нацполицией и Госавтоинспекцией, чтобы сделать пропускные пункты и избежать перегруженности дорог.

"Как-то они объезжают. То они ночью перегруженные едут и разбивают дороги, то почему-то объезжают центральные дороги", - заявил Зеленский.

Президент рассказал, что нашел в соцсетях группу под названием "ГВК "Весовой контроль" и подключился к ней. В группе состоят 17 тыс. 864 человека. Зеленский отметил, что в сообществе дальнобойщики рекомендовали друг другу лучшие пути для проезда.

"Развеселили вы меня. Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, "засранцы". Мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы помогать не можете, то хотя бы немного не мешайте. Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас также найдем, и будет больно", - сказал глава государства.

Напомним, в середине июня Зеленский провел селекторное совещание, в ходе которого поручил патрульной полиции взять контроль над габаритно-весовыми ограничениями.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября 2019 года в Украине вступил в силу закон для предотвращения разрушения дорог, который предусматривает штрафы за перегруженность автомобиля.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк