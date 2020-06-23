ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львовской области вышла из берегов река, затоплено село

Новости » Происшествия     23.06.2020 - 12:26
Во Львовской области вышла из берегов река, затоплено село
Фото: речка Туринка (mvs.gov.ua)

Сейчас полиция и спасатели оказывают необходимую помощь жителям села

Сегодня во Львовской области из-за сильных дождей вышла из берегов речка Туринка. В результате наводнения было подтоплено село Заречное.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, речка Туринка вышла из берегов около трех часов ночи и подтопила около 100 жилых домов и 105 хозяйственных построек. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полиция.

В частности, они оказывают необходимую помощь жителям села, следят за безопасностью дорожного движения и поддерживают правопорядок.

Фото: речка Туринка вышла из берегов (mvs.gov.uа)

Как отмечается, с помощью лодок спасатели помогли уже трем человекам, из них один нуждался в медицинской помощи.

Правоохранители призывают водителей временно воздержаться от поездок по дорогам между населенными пунктами Великие Дидушичи - Заречное, Баня Лисовецкая - Ланы Соколовские. Также участками дорог между селами Ланы Соколовские - Малые Дедушичи и Подорожне - Заречное. Там из-за наводнения временно ограничено движение транспорта.

Напомним, в связи с непогодой в Ивано-Франковской и Черновицкой области затопило 9 районов, введены чрезвычайные меры безопасности.

Также там было объявлено синоптиками красный уровень опасности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате осложнения погодных условий в Украине произошло четыре оползня, и обесточены 209 населенных пунктов в 7 областях.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Львовская областьнаводнениерека
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь