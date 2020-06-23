Во Львовской области вышла из берегов река, затоплено село

Фото: речка Туринка (mvs.gov.ua)

Сейчас полиция и спасатели оказывают необходимую помощь жителям села

Сегодня во Львовской области из-за сильных дождей вышла из берегов речка Туринка. В результате наводнения было подтоплено село Заречное.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, речка Туринка вышла из берегов около трех часов ночи и подтопила около 100 жилых домов и 105 хозяйственных построек. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полиция.

В частности, они оказывают необходимую помощь жителям села, следят за безопасностью дорожного движения и поддерживают правопорядок.

Фото: речка Туринка вышла из берегов (mvs.gov.uа)

Как отмечается, с помощью лодок спасатели помогли уже трем человекам, из них один нуждался в медицинской помощи.

Правоохранители призывают водителей временно воздержаться от поездок по дорогам между населенными пунктами Великие Дидушичи - Заречное, Баня Лисовецкая - Ланы Соколовские. Также участками дорог между селами Ланы Соколовские - Малые Дедушичи и Подорожне - Заречное. Там из-за наводнения временно ограничено движение транспорта.

Напомним, в связи с непогодой в Ивано-Франковской и Черновицкой области затопило 9 районов, введены чрезвычайные меры безопасности.

Также там было объявлено синоптиками красный уровень опасности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате осложнения погодных условий в Украине произошло четыре оползня, и обесточены 209 населенных пунктов в 7 областях.

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Автор: Андрей Козловский