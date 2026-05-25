UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Навколо Москви та центральних областей РФ закривають небо до кінця війни, але "не всім"

16:48 25.05.2026 Пн
2 хв
Кого торкнуться обмеження?
aimg Марія Науменко
Фото: літак у повітряному просторі (Getty Images)

На початку червня Росія планує майже повністю закрити небо над Москвою для цивільної авіації. Обмеження торкнуться польотів на висотах до 5100 метрів.

"На початку червня 2026 року польоти цивільних повітряних суден у Московській повітряній зоні (Москва РПІ) на висотах від 0 до 5100 м будуть повністю заборонені", - йдеться у повідомленні.

Обмеження охоплять значну частину повітряного простору навколо російської столиці. На заході зона заборони межуватиме з кордоном Білорусі та повітряним простором Санкт-Петербурга, на північному сході - з районом Єкатеринбурга, а на сході та південному сході - із Самарою.

Водночас у РФ передбачили низку винятків. Заборона не поширюватиметься на регулярні та чартерні пасажирські рейси, які виконують польоти до аеропортів і з них.

Також дозволять польоти для медичної евакуації, санітарної авіації, авіаційно-хімічних робіт, моніторингу трубопроводів і ліній електропередач, а також рейси в межах державних контрактів.

В АОПА уточнили, що офіційне повідомлення NOTAM із деталями обмежень мають опублікувати найближчим часом.

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Москва та Московська область зазнали однієї з наймасштабніших атак безпілотників.

У Міноборони України зазначили, що Сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу "Солнечногорська" та низку підприємств, пов’язаних із виробництвом мікроелектроніки для російського ВПК.

У СБУ також підтвердили удари по нафтопереробній станції "Володарське" і заводу "Ангстрем", який виробляє напівпровідники для оборонної промисловості РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МоскваРосійська ФедераціяРосавіація