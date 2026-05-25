Навколо Москви та центральних областей РФ закривають небо до кінця війни, але "не всім"

На початку червня Росія планує майже повністю закрити небо над Москвою для цивільної авіації. Обмеження торкнуться польотів на висотах до 5100 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міжрегіональну громадську організацію пілотів та власників повітряних суден (АОПА).
"На початку червня 2026 року польоти цивільних повітряних суден у Московській повітряній зоні (Москва РПІ) на висотах від 0 до 5100 м будуть повністю заборонені", - йдеться у повідомленні.
Обмеження охоплять значну частину повітряного простору навколо російської столиці. На заході зона заборони межуватиме з кордоном Білорусі та повітряним простором Санкт-Петербурга, на північному сході - з районом Єкатеринбурга, а на сході та південному сході - із Самарою.
Водночас у РФ передбачили низку винятків. Заборона не поширюватиметься на регулярні та чартерні пасажирські рейси, які виконують польоти до аеропортів і з них.
Також дозволять польоти для медичної евакуації, санітарної авіації, авіаційно-хімічних робіт, моніторингу трубопроводів і ліній електропередач, а також рейси в межах державних контрактів.
В АОПА уточнили, що офіційне повідомлення NOTAM із деталями обмежень мають опублікувати найближчим часом.
Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Москва та Московська область зазнали однієї з наймасштабніших атак безпілотників.
У Міноборони України зазначили, що Сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу "Солнечногорська" та низку підприємств, пов’язаних із виробництвом мікроелектроніки для російського ВПК.
У СБУ також підтвердили удари по нафтопереробній станції "Володарське" і заводу "Ангстрем", який виробляє напівпровідники для оборонної промисловості РФ.