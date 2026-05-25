Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Вокруг Москвы и центральных областей РФ закрывают небо до конца войны, но "не всем"

16:48 25.05.2026 Пн
2 мин
Кого коснутся ограничения?
aimg Мария Науменко
Фото: самолет в воздушном пространстве (Getty Images)

В начале июня Россия планирует почти полностью закрыть небо над Москвой для гражданской авиации. Ограничения коснутся полетов на высотах до 5100 метров.

"В начале июня 2026 года полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне (Москва РПИ) на высотах от 0 до 5100 м будут полностью запрещены", - говорится в сообщении.

Ограничения охватят значительную часть воздушного пространства вокруг российской столицы. На западе зона запрета будет граничить с границей Беларуси и воздушным пространством Санкт-Петербурга, на северо-востоке - с районом Екатеринбурга, а на востоке и юго-востоке - с Самарой.

В то же время в РФ предусмотрели ряд исключений. Запрет не будет распространяться на регулярные и чартерные пассажирские рейсы, выполняющие полеты в аэропорты и из них.

Также разрешат полеты для медицинской эвакуации, санитарной авиации, авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также рейсы в рамках государственных контрактов.

В АОПА уточнили, что официальное сообщение NOTAM с деталями ограничений должно быть опубликовано в ближайшее время.

Напомним, в ночь на 17 мая Москва и Московская область подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников.

В Минобороны Украины отметили, что Силы обороны впервые поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу "Солнечногорская" и ряд предприятий, связанных с производством микроэлектроники для российского ВПК.

В СБУ также подтвердили удары по нефтеперерабатывающей станции "Володарское" и заводу "Ангстрем", который производит полупроводники для оборонной промышленности РФ.

