Вокруг Москвы и центральных областей РФ закрывают небо до конца войны, но "не всем"

"В начале июня 2026 года полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне (Москва РПИ) на высотах от 0 до 5100 м будут полностью запрещены", - говорится в сообщении.

Ограничения охватят значительную часть воздушного пространства вокруг российской столицы. На западе зона запрета будет граничить с границей Беларуси и воздушным пространством Санкт-Петербурга, на северо-востоке - с районом Екатеринбурга, а на востоке и юго-востоке - с Самарой.

В то же время в РФ предусмотрели ряд исключений. Запрет не будет распространяться на регулярные и чартерные пассажирские рейсы, выполняющие полеты в аэропорты и из них.

Также разрешат полеты для медицинской эвакуации, санитарной авиации, авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также рейсы в рамках государственных контрактов.

В АОПА уточнили, что официальное сообщение NOTAM с деталями ограничений должно быть опубликовано в ближайшее время.