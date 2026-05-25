Навколо Москви та центральних областей РФ закривають небо до кінця війни, але "не всім"

16:48 25.05.2026 Пн
Кого торкнуться обмеження?
aimg Марія Науменко
Навколо Москви та центральних областей РФ закривають небо до кінця війни, але "не всім" Фото: літак у повітряному просторі (Getty Images)
На початку червня Росія планує майже повністю закрити небо над Москвою для цивільної авіації. Обмеження торкнуться польотів на висотах до 5100 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міжрегіональну громадську організацію пілотів та власників повітряних суден (АОПА).

"На початку червня 2026 року польоти цивільних повітряних суден у Московській повітряній зоні (Москва РПІ) на висотах від 0 до 5100 м будуть повністю заборонені", - йдеться у повідомленні.

Обмеження охоплять значну частину повітряного простору навколо російської столиці. На заході зона заборони межуватиме з кордоном Білорусі та повітряним простором Санкт-Петербурга, на північному сході - з районом Єкатеринбурга, а на сході та південному сході - із Самарою.

Водночас у РФ передбачили низку винятків. Заборона не поширюватиметься на регулярні та чартерні пасажирські рейси, які виконують польоти до аеропортів і з них.

Також дозволять польоти для медичної евакуації, санітарної авіації, авіаційно-хімічних робіт, моніторингу трубопроводів і ліній електропередач, а також рейси в межах державних контрактів.

В АОПА уточнили, що офіційне повідомлення NOTAM із деталями обмежень мають опублікувати найближчим часом.

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Москва та Московська область зазнали однієї з наймасштабніших атак безпілотників.

У Міноборони України зазначили, що Сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу "Солнечногорська" та низку підприємств, пов’язаних із виробництвом мікроелектроніки для російського ВПК.

У СБУ також підтвердили удари по нафтопереробній станції "Володарське" і заводу "Ангстрем", який виробляє напівпровідники для оборонної промисловості РФ.

