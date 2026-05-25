ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Вокруг Москвы и центральных областей РФ закрывают небо до конца войны, но "не всем"

16:48 25.05.2026 Пн
2 мин
Кого коснутся ограничения?
aimg Мария Науменко
Вокруг Москвы и центральных областей РФ закрывают небо до конца войны, но "не всем" Фото: самолет в воздушном пространстве (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В начале июня Россия планирует почти полностью закрыть небо над Москвой для гражданской авиации. Ограничения коснутся полетов на высотах до 5100 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Межрегиональную общественную организацию пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА).

Читайте также: В РФ перекрыли выезд из Ярославля в Москву из-за атаки неизвестных дронов

"В начале июня 2026 года полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне (Москва РПИ) на высотах от 0 до 5100 м будут полностью запрещены", - говорится в сообщении.

Ограничения охватят значительную часть воздушного пространства вокруг российской столицы. На западе зона запрета будет граничить с границей Беларуси и воздушным пространством Санкт-Петербурга, на северо-востоке - с районом Екатеринбурга, а на востоке и юго-востоке - с Самарой.

В то же время в РФ предусмотрели ряд исключений. Запрет не будет распространяться на регулярные и чартерные пассажирские рейсы, выполняющие полеты в аэропорты и из них.

Также разрешат полеты для медицинской эвакуации, санитарной авиации, авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также рейсы в рамках государственных контрактов.

В АОПА уточнили, что официальное сообщение NOTAM с деталями ограничений должно быть опубликовано в ближайшее время.

Напомним, в ночь на 17 мая Москва и Московская область подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников.

В Минобороны Украины отметили, что Силы обороны впервые поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу "Солнечногорская" и ряд предприятий, связанных с производством микроэлектроники для российского ВПК.

В СБУ также подтвердили удары по нефтеперерабатывающей станции "Володарское" и заводу "Ангстрем", который производит полупроводники для оборонной промышленности РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Москва Российская Федерация Росавиация
Новости
Под ударом Днепр, Павлоград, Дергачи и не только: что известно о последствиях атаки РФ
Под ударом Днепр, Павлоград, Дергачи и не только: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой