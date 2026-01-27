UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ЗСУ висміяли брехню Герасимова: Куп’янськ-Вузловий навіть не дотичний до лінії фронту

Фото: Валерій Герасімов (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

Куп’янськ-Вузловий у Харківській області не лише не перебуває під контролем російських окупантів і навіть не розташований безпосередньо на лінії зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил у Facebook.

Українські військові спростували заяви глави російського Генштабу Валерія Герасимова про нібито захоплення військами РФ  селища Куп’янськ-Вузловий. 

"Куп'янськ-Вузловий не тільки не перебуває під контролем загарбників, а навіть не дотичний безпосередній лінії зіткнення", - відповіли  в Угрупованні об'єднаних сил.

Там додали, що не припиняють дивуватися здатності російських генералів не лише перебільшувати свої здобутки, а й вигадувати їх з нуля. 

"Принагідно нагадуємо, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права в українському полоні можна отримати кваліфіковану допомогу лікарів-спеціалістів, зокрема й наркологів", - порадили Герасимову у ЗСУ.

Куп’янськ-Вузловий розташований приблизно за п’ять кілометрів на південь від Куп’янська. Про нібито захоплення Куп’янська очільник Генштабу РФ доповідав російському диктатору Володимиру Путіну ще у листопаді 2025 року.

Втім, повністю встановити контроль над містом російським окупантам так і не вдалося, про що свідчать дані OSINT-аналітиків.

Вже наприкінці грудня російські війська втратили контроль навіть над окремими ділянками, які раніше вважалися захопленими.

Згідно з мапою DeepState, Куп’янськ-Вузловий розташований далеко навіть від так званої сірої зони.

Нагадаємо, 27 січня Герасимов заявив про нібито захоплення російськими військами селища Куп’янськ-Вузловий. Першим цю брехню спростував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він наголосив, що Герасимов і надалі створює для російського диктатора "паралельну реальність", яка не має нічого спільного з ситуацією на фронті.

За словами Коваленка, окупанти не контролюють ані Куп’янськ, ані Куп’янськ-Вузловий, а саму заяву глави російського Генштабу він назвав "кумедною брехнею".

Варто зауважити, що росіяни вже декілька років поспіль намагаються знову захопити Куп’янськ, який ЗСУ звільнили під час контрнаступу у вересні 2022 року.

Останнім часом начальник російського генштабу вже не вперше "бере" це місто, яке фактично залишається під контролем України.

Ситуація у Куп’янську

Раніше українські військові неодноразово повідомляли, що спроби прориву в Куп’янськ завершуються значними втратами для РФ, а місто залишається під контролем Сил оборони.

Також українські захисники встановили контроль над будівлею Куп’янської міської ради. Операція була проведена в межах деблокування міста під керівництвом командування 2-го корпусу Національної гвардії України.

Учора з’явилася інформація про успішну спецоперацію групи спецпризначення 8-го полку ССО ЗСУ в Куп’янську. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКуп'янськВалерий ГерасимовХарківЗбройні сили України