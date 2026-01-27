ЗСУ висміяли брехню Герасимова: Куп’янськ-Вузловий навіть не дотичний до лінії фронту

Українські військові спростували заяви глави російського Генштабу Валерія Герасимова про нібито захоплення військами РФ селища Куп’янськ-Вузловий.

"Куп'янськ-Вузловий не тільки не перебуває під контролем загарбників, а навіть не дотичний безпосередній лінії зіткнення", - відповіли в Угрупованні об'єднаних сил.

Там додали, що не припиняють дивуватися здатності російських генералів не лише перебільшувати свої здобутки, а й вигадувати їх з нуля.

"Принагідно нагадуємо, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права в українському полоні можна отримати кваліфіковану допомогу лікарів-спеціалістів, зокрема й наркологів", - порадили Герасимову у ЗСУ.

Куп’янськ-Вузловий розташований приблизно за п’ять кілометрів на південь від Куп’янська. Про нібито захоплення Куп’янська очільник Генштабу РФ доповідав російському диктатору Володимиру Путіну ще у листопаді 2025 року.

Втім, повністю встановити контроль над містом російським окупантам так і не вдалося, про що свідчать дані OSINT-аналітиків.

Вже наприкінці грудня російські війська втратили контроль навіть над окремими ділянками, які раніше вважалися захопленими.

Згідно з мапою DeepState, Куп’янськ-Вузловий розташований далеко навіть від так званої сірої зони.