Навіть по кілька секунд: полярники розповіли, як насправді сплять пінгвіни (відео)

Як насправді сплять пінгвіни

"Як сплять пінгвіни: стоячи чи лежачи? Якщо ви іноді теж не могли заснути, думаючи про це, то тримайте відповідь", - написали у НАНЦ.

Відповідь, за словами спеціалістів, насправді проста.

Пінгвіни можуть спати:

і стоячи;

і лежачи (іноді - навіть на воді).

"А малюки взагалі сплять у будь-яких позах: часом настільки неприродних, що наші біологи переживають, чи з ними все гаразд", - поділились науковці.

Від чого може залежати поза для сну

Згідно з інформацією НАНЦ, поза для сну пінгвіна може залежати:

від його виду;

від способу та періоду його життя.

"Наприклад, імператорські, які живуть та розмножуються на кризі, здебільшого сплять стоячи, щоб зменшити площу контакту із холодною поверхнею", - пояснили фахівці.

В цілому, за даними НАНЦ, вважається, що пінгвіни сплять 8-10 годин на добу - періодами по кілька годин.

Що відомо про феномен мікросну

У НАНЦ повідомили також, що кілька років тому міжнародна група вчених виявила в пінгвінів феномен мікросну.

Йдеться про те, що "птахи засинають на кілька секунд, але тисячі разів" (накопичуючи так 10-11 годин сну на добу).

"Причому йдеться не про дрімання, а саме про глибокий (повільний) сон, що було зареєстровано за допомогою спеціальних пристроїв", - констатували експерти.

Науковці припускають також, що мікросон може виконувати принаймні деякі відновлювальні функції повноцінного сну.

Уточнюється, що дослідження проводили в колонії антарктичних пінгвінів (близьких родичів субантарктичних, що гніздують навколо "Вернадського") в період розмноження.

"Вчені зафіксували, що мікросон допомагає птахам, які сидять на гніздах та оберігають яйця чи малят, залишатися пильними та водночас відпочивати", - пояснили українцям.

Насамкінець зазначається: "чи використовують пінгвіни мікросон постійно, чи це пристосування лише на період розмноження - наразі точно невідомо".