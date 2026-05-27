Общество Образование Деньги Изменения Экология

Даже по несколько секунд: полярники рассказали, как на самом деле спят пингвины (видео)

18:56 27.05.2026 Ср
3 мин
Иногда птицы могут засыпать тысячи раз в сутки
aimg Ирина Костенко
Как спят пингвины - стоя или лежа - интересный вопрос (фото иллюстративное: Getty Images)

Пингвины - невероятные создания, способные удивлять даже опытных ученых. Украинские полярники рассказали, как именно могут отдыхать эти птицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.

Читайте также: Непростая математика: как украинские полярники считают тысячи пингвинов в Антарктике (видео)

Как на самом деле спят пингвины

"Как спят пингвины: стоя или лежа? Если вы иногда тоже не могли заснуть, думая об этом, то держите ответ", - написали в НАНЦ.

Ответ, по словам специалистов, на самом деле прост.

Пингвины могут спать:

  • и стоя;
  • и лежа (иногда - даже на воде).

малыши вообще спят в любых позах: порой настолько неестественных, что наши биологи переживают, все ли с ними в порядке", - поделились ученые.

От чего может зависеть поза для сна

Согласно информации НАНЦ, поза для сна пингвина может зависеть:

  • от его вида;
  • от образа и периода его жизни.

"Например, императорские, которые живут и размножаются на льду, в основном спят стоя, чтобы уменьшить площадь контакта с холодной поверхностью", - объяснили специалисты.

В целом, по данным НАНЦ, считается, что пингвины спят 8-10 часов в сутки - периодами по несколько часов.

Что известно о феномене микросна

В НАНЦ сообщили также, что несколько лет назад международная группа ученых обнаружила у пингвинов феномен микросна.

Речь о том, что "птицы засыпают на несколько секунд, но тысячи раз" (накапливая так 10-11 часов сна в сутки).

"Причем речь идет не о дремоте, а именно о глубоком (медленном) сне, что было зарегистрировано с помощью специальных устройств", - констатировали эксперты.

Ученые предполагают также, что микросон может выполнять по крайней мере некоторые восстановительные функции полноценного сна.

Уточняется, что исследование проводили в колонии антарктических пингвинов (близких родственников субантарктических, гнездящихся вокруг "Вернадского") в период размножения.

"Ученые зафиксировали, что микросон помогает птицам, которые сидят на гнездах и оберегают яйца или малышей, оставаться бдительными и одновременно отдыхать", - объяснили украинцам.

В завершение отмечается: "используют ли пингвины микросон постоянно, или это приспособление только на период размножения - пока точно неизвестно".

Напомним, ранее полярник и метеоролог-озонометрист Александр Полудень в интервью РБК-Украина рассказал, какие угрозы возникают "на краю" мира, какова ситуация с озоновой дырой и что будет, если растают все ледники на планете.

Кроме того, мы объясняли, как работают украинские полярники "на передовой мировой науки" и что исследуют в Антарктике в целом.

Читайте также о редком морском котике, который не является альбиносом, но цвет имеет уникальный.

