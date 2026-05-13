Не альбінос, але колір унікальний: полярники розповіли про рідкісного морського котика (фото)

Українські полярники зустріли в Антарктиці морського котика з надзвичайно рідкісним світлим забарвленням. Науковці розповіли, звідки береться така особливість та як живеться "кремовим" тваринам.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Головне: Рідкісна знахідка : українські полярники показали морського котика з унікальним кремовим забарвленням, яке зустрічається менш ніж у 1% популяції.

: українські полярники показали морського котика з унікальним кремовим забарвленням, яке зустрічається менш ніж у 1% популяції. Лейкізм - не альбінізм : нетиповий колір спричинений мутацією генів, при якій тварина втрачає пігмент шкіри та шерсті, але зберігає природний колір очей.

: нетиповий колір спричинений мутацією генів, при якій тварина втрачає пігмент шкіри та шерсті, але зберігає природний колір очей. Труднощі виживання : світле хутро робить котиків помітнішими для хижаків (косаток і леопардів) та може заважати їм непомітно полювати.

: світле хутро робить котиків помітнішими для хижаків (косаток і леопардів) та може заважати їм непомітно полювати. Захист від холоду : попри те, що світлий колір гірше поглинає тепло, тварини не мерзнуть завдяки товстому шару підшкірного жиру.

: попри те, що світлий колір гірше поглинає тепло, тварини не мерзнуть завдяки товстому шару підшкірного жиру. Повноцінне життя: "кремові" котики успішно доживають до дорослого віку та беруть участь у розмноженні нарівні з іншими.

Де українські полярики зустріли рідкісну тварину

Українцям розповіли, що антарктичні морські котики можуть мати не лише традиційне сіро-коричневе забарвлення, але й більш рідкісне - кремове.

"Саме таких котиків - звичайних і світлого - можна побачити на фото", - зауважили в НАНЦ і подякували за фото та допомогу в підготовці допису біологині Оксані Савенко.

Уточнюється, що опубліковані світлини були зроблені під час експедиційних робіт у протоці Жерлаш, поблизу острова Анверс.

"Кремова" тварина поміж інших (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

Чому морські котики можуть бути "кремові"

У НАНЦ повідомили, що причиною такого нетипового забарвлення тварин є лейкізм - одна з форм гіпопігментації (тобто втрати кольору) покривів.

Такий стан часто проявляється "як майже повна або лише часткова відсутність пігментації шкіри та шерсті".

"Спричинити таке відхилення можуть мутації в кількох генах", - повідомили експерти.

Лейкізм - одна з форм гіпопігментації (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

Чим лейкізм відрізняється від альбінізму

Якщо у тварини лейкізм, у неї зберігається нормальне забарвлення:

очей;

кінцівок тіла.

Тобто лейкізм, за словами науковців, "не варто плутати з іншою формою гіпопігментації - альбінізмом".

"У такому стані тварина має не лише світлі покриви, а й рожевий колір очей, через відсутність пігменту в рогівці та видимість кровоносних судин", - нагадали українцям.

Тварини-лейкісти не вважаються альбіносами (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

Як часто трапляються морські котики іншого кольору

Згідно з інформацією НАНЦ, в антарктичних морських котиків поширені різні форми гіпопігментації.

"Але загалом вони трапляються дуже рідко (менш ніж в 1% популяції)", - констатували спеціалісти.

Зазначається також, що дослідження випадків гіпопігментацій в антарктичних морських котиків може:

дати повніше уявлення про генетичне різноманіття в їхній популяції;

дозволити краще зрозуміти адаптації цих морських ссавців до умов середовища.

Різні форми гіпопігментації трапляються нечасто (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

Як "інший колір" впливає на життя в Антарктиці

Насамкінець українцям розповіли, як незвичне забарвлення впливає на життя цих ластоногих в Антарктиці.

Перш за все, котики з кремовим забарвленням можуть бути більш помітними:

для їхньої здобичі (риба, криль, кальмари);

для хижаків (морські леопарди, косатки).

"Це може впливати на ефективність їхнього полювання та показники виживання", - пояснили науковці.

Крім того, знижена пігментація негативно впливає на поглинання тепла шкірою (хоча ізоляцію від холоду морським котикам забезпечує товстий шар жиру).

"Тварини з лейкізмом можуть доживати до дорослого віку і брати участь у розмноженні", - підсумували у НАНЦ.