Головна » Життя » Суспільство

Не альбінос, але колір унікальний: полярники розповіли про рідкісного морського котика (фото)

16:58 13.05.2026 Ср
4 хв
Таке незвичне забарвлення мають менш ніж 1% популяції цих антарктичних мешканців
aimg Ірина Костенко
Деякі морські котики відрізняються від інших (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)
Українські полярники зустріли в Антарктиці морського котика з надзвичайно рідкісним світлим забарвленням. Науковці розповіли, звідки береться така особливість та як живеться "кремовим" тваринам.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Головне:

  • Рідкісна знахідка: українські полярники показали морського котика з унікальним кремовим забарвленням, яке зустрічається менш ніж у 1% популяції.
  • Лейкізм - не альбінізм: нетиповий колір спричинений мутацією генів, при якій тварина втрачає пігмент шкіри та шерсті, але зберігає природний колір очей.
  • Труднощі виживання: світле хутро робить котиків помітнішими для хижаків (косаток і леопардів) та може заважати їм непомітно полювати.
  • Захист від холоду: попри те, що світлий колір гірше поглинає тепло, тварини не мерзнуть завдяки товстому шару підшкірного жиру.
  • Повноцінне життя: "кремові" котики успішно доживають до дорослого віку та беруть участь у розмноженні нарівні з іншими.

Де українські полярики зустріли рідкісну тварину

Українцям розповіли, що антарктичні морські котики можуть мати не лише традиційне сіро-коричневе забарвлення, але й більш рідкісне - кремове.

"Саме таких котиків - звичайних і світлого - можна побачити на фото", - зауважили в НАНЦ і подякували за фото та допомогу в підготовці допису біологині Оксані Савенко.

Уточнюється, що опубліковані світлини були зроблені під час експедиційних робіт у протоці Жерлаш, поблизу острова Анверс.

Не альбінос, але колір унікальний: полярники розповіли про рідкісного морського котика (фото)"Кремова" тварина поміж інших (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

Чому морські котики можуть бути "кремові"

У НАНЦ повідомили, що причиною такого нетипового забарвлення тварин є лейкізм - одна з форм гіпопігментації (тобто втрати кольору) покривів.

Такий стан часто проявляється "як майже повна або лише часткова відсутність пігментації шкіри та шерсті".

    "Спричинити таке відхилення можуть мутації в кількох генах", - повідомили експерти.

    Не альбінос, але колір унікальний: полярники розповіли про рідкісного морського котика (фото)Лейкізм - одна з форм гіпопігментації (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

    Чим лейкізм відрізняється від альбінізму

    Якщо у тварини лейкізм, у неї зберігається нормальне забарвлення:

    • очей;
    • кінцівок тіла.

    Тобто лейкізм, за словами науковців, "не варто плутати з іншою формою гіпопігментації - альбінізмом".

    "У такому стані тварина має не лише світлі покриви, а й рожевий колір очей, через відсутність пігменту в рогівці та видимість кровоносних судин", - нагадали українцям.

    Не альбінос, але колір унікальний: полярники розповіли про рідкісного морського котика (фото)Тварини-лейкісти не вважаються альбіносами (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

    Як часто трапляються морські котики іншого кольору

    Згідно з інформацією НАНЦ, в антарктичних морських котиків поширені різні форми гіпопігментації.

    "Але загалом вони трапляються дуже рідко (менш ніж в 1% популяції)", - констатували спеціалісти.

    Зазначається також, що дослідження випадків гіпопігментацій в антарктичних морських котиків може:

    • дати повніше уявлення про генетичне різноманіття в їхній популяції;
    • дозволити краще зрозуміти адаптації цих морських ссавців до умов середовища.

    Не альбінос, але колір унікальний: полярники розповіли про рідкісного морського котика (фото)Різні форми гіпопігментації трапляються нечасто (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

    Як "інший колір" впливає на життя в Антарктиці

    Насамкінець українцям розповіли, як незвичне забарвлення впливає на життя цих ластоногих в Антарктиці.

    Перш за все, котики з кремовим забарвленням можуть бути більш помітними:

    • для їхньої здобичі (риба, криль, кальмари);
    • для хижаків (морські леопарди, косатки).

    "Це може впливати на ефективність їхнього полювання та показники виживання", - пояснили науковці.

    Крім того, знижена пігментація негативно впливає на поглинання тепла шкірою (хоча ізоляцію від холоду морським котикам забезпечує товстий шар жиру).

    "Тварини з лейкізмом можуть доживати до дорослого віку і брати участь у розмноженні", - підсумували у НАНЦ.

    Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українську антарктичну експедицію вперше в історії очолила жінка та показували, як виглядала перша ротація українських полярників.

    Тим часом полярник і метеоролог-озонометрист Олександр Полудень в інтерв'ю РБК-Україна розповів, які загрози виникають "на краю" світу, яка ситуація з озоновою дірою та що буде, якщо розтануть усі льодовики на планеті.

    Читайте також, як працюють українські полярники "на передовій світової науки" й що досліджують в Антарктиці в цілому.

