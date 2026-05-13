Не альбінос, але колір унікальний: полярники розповіли про рідкісного морського котика (фото)
Українські полярники зустріли в Антарктиці морського котика з надзвичайно рідкісним світлим забарвленням. Науковці розповіли, звідки береться така особливість та як живеться "кремовим" тваринам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.
Головне:
- Рідкісна знахідка: українські полярники показали морського котика з унікальним кремовим забарвленням, яке зустрічається менш ніж у 1% популяції.
- Лейкізм - не альбінізм: нетиповий колір спричинений мутацією генів, при якій тварина втрачає пігмент шкіри та шерсті, але зберігає природний колір очей.
- Труднощі виживання: світле хутро робить котиків помітнішими для хижаків (косаток і леопардів) та може заважати їм непомітно полювати.
- Захист від холоду: попри те, що світлий колір гірше поглинає тепло, тварини не мерзнуть завдяки товстому шару підшкірного жиру.
- Повноцінне життя: "кремові" котики успішно доживають до дорослого віку та беруть участь у розмноженні нарівні з іншими.
Де українські полярики зустріли рідкісну тварину
Українцям розповіли, що антарктичні морські котики можуть мати не лише традиційне сіро-коричневе забарвлення, але й більш рідкісне - кремове.
"Саме таких котиків - звичайних і світлого - можна побачити на фото", - зауважили в НАНЦ і подякували за фото та допомогу в підготовці допису біологині Оксані Савенко.
Уточнюється, що опубліковані світлини були зроблені під час експедиційних робіт у протоці Жерлаш, поблизу острова Анверс.
"Кремова" тварина поміж інших (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)
Чому морські котики можуть бути "кремові"
У НАНЦ повідомили, що причиною такого нетипового забарвлення тварин є лейкізм - одна з форм гіпопігментації (тобто втрати кольору) покривів.
Такий стан часто проявляється "як майже повна або лише часткова відсутність пігментації шкіри та шерсті".
"Спричинити таке відхилення можуть мутації в кількох генах", - повідомили експерти.
Лейкізм - одна з форм гіпопігментації (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)
Чим лейкізм відрізняється від альбінізму
Якщо у тварини лейкізм, у неї зберігається нормальне забарвлення:
- очей;
- кінцівок тіла.
Тобто лейкізм, за словами науковців, "не варто плутати з іншою формою гіпопігментації - альбінізмом".
"У такому стані тварина має не лише світлі покриви, а й рожевий колір очей, через відсутність пігменту в рогівці та видимість кровоносних судин", - нагадали українцям.
Тварини-лейкісти не вважаються альбіносами (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)
Як часто трапляються морські котики іншого кольору
Згідно з інформацією НАНЦ, в антарктичних морських котиків поширені різні форми гіпопігментації.
"Але загалом вони трапляються дуже рідко (менш ніж в 1% популяції)", - констатували спеціалісти.
Зазначається також, що дослідження випадків гіпопігментацій в антарктичних морських котиків може:
- дати повніше уявлення про генетичне різноманіття в їхній популяції;
- дозволити краще зрозуміти адаптації цих морських ссавців до умов середовища.
Різні форми гіпопігментації трапляються нечасто (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)
Як "інший колір" впливає на життя в Антарктиці
Насамкінець українцям розповіли, як незвичне забарвлення впливає на життя цих ластоногих в Антарктиці.
Перш за все, котики з кремовим забарвленням можуть бути більш помітними:
- для їхньої здобичі (риба, криль, кальмари);
- для хижаків (морські леопарди, косатки).
"Це може впливати на ефективність їхнього полювання та показники виживання", - пояснили науковці.
Крім того, знижена пігментація негативно впливає на поглинання тепла шкірою (хоча ізоляцію від холоду морським котикам забезпечує товстий шар жиру).
"Тварини з лейкізмом можуть доживати до дорослого віку і брати участь у розмноженні", - підсумували у НАНЦ.
