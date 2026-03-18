Навіщо Україна переходить на 12-річну школу і кого зміни чекають уже в 2026-му

Перехід української системи освіти на 12-річне навчання є стратегічною умовою для вступу України до ЄС та остаточним розривом із радянським минулим.
Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час зустрічі із журналістами, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Головне:
Оксен Лісовий наголосив, що трансформація освіти стоїть в одному ряду з реформами судової та економічної сфер. За його словами, 12-річка - це не просто збільшення терміну навчання, а зміна самої філософії освіти.
"Сьогодні трансформація освіти є такою ж важливою умовою євроінтеграції України, як і зміни в судовій чи економічній сферах. Зокрема, перехід на 12-річну школу - це не про "додатковий рік", а про приведення системи до європейського стандарту, що спрощує визнання українських документів у світі і водночас означає відхід від застарілої радянської моделі", - зазначив міністр.
Він підкреслив, що 11-річна освітня система сьогодні зберігається переважно в країнах, що залишаються в логіці минулого - у Росії та Білорусі.
"Ми обрали рухатися вперед і впроваджуємо підходи, які застосовуються в освітніх системах західних країн Європи. Ці зміни можуть бути менш помітними в інформаційному просторі, ніж інші реформи, але вони мають чіткі показники, і їх виконання є важливою частиною нашого руху до членства в ЄС", - додав Лісовий.
Реформа передбачає створення профільної середньої освіти. Замість вивчення 20+ обов'язкових предметів у 10-12 класах, школярі зможуть самостійно вибирати профіль навчання:
Масштабне впровадження реформи почнеться у 2027 році, проте підготовчий етап уже запущено.
Відповідно, зміни для школярів пілотних закладів настануть уже з вересня 2026-го. Із повним переліком цих ліцеїв можна ознайомитися за посиланням.
Пілотний проект дозволить виявити та виправити можливі помилки до того, як реформа стане обов'язковою для кожного українського школяра.
