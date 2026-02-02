Навіщо росіяни використовують "Циркон" та "Орєшнік": що каже Ігнат

Росія застосовує проти України нові типи ракет - "Циркон" і так званий "Орєшнік", але запускає їх не масовано, а поодинці. Така тактика має насамперед демонстративну та психологічну мету й спрямована не лише проти України, а й на західних партнерів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

За його словами, йдеться про зовсім різні типи озброєння, які виконують різні завдання і мають іншу мету, ніж звичні масовані ракетні атаки.

"Орєшнік" - неофіційна назва і сигнал Заходу

Ігнат наголосив, що Повітряні сили офіційно не використовують назву "Орєшнік". Йдеться про балістичну ракету середньої дальності, яку в Росії так називають, але яка є модернізацією радянської ракети "Рубіж".

Саме такою ракетою росіяни завдавали ударів по Дніпру та Львову. Основна мета таких пусків - не військовий ефект, а демонстрація.

"Це сигнал для західних партнерів. Львів знаходиться близько до кордонів НАТО, і Росія намагається показати, що має зброю, яку нібито неможливо збити", - пояснив Ігнат.

За його словами, таким чином Кремль намагається чинити психологічний тиск на Захід, аби вплинути на підтримку України та схилити партнерів до поступок у переговорах.

Що відомо про ракету "Циркон"

Окремо Ігнат прокоментував застосування ракети "Циркон". Це протикорабельна ракета, яку Росія використовує нетипово - для ударів по суходолу.

Пуски "Цирконів" здійснювалися з тимчасово окупованого Криму по Харківській, Київській та Вінницькій областях. Водночас кількість таких запусків була обмеженою.

Чи можна збивати "Циркони"

За словами представника Повітряних сил, "Циркон" підіймається на висоту понад 40 кілометрів і атакує по балістичній траєкторії, подібно до ракет Х-22. Втім, ці ракети вже неодноразово збивалися українською протиповітряною обороною.

"Звісно, для цього система Patriot має бути у потрібний час у потрібному місці", - підкреслив Ігнат.