Невстановленою ракетою, якою РФ атакувала Суми, виявився "Циркон", - Defense Express
Ракетою, якою росіяни вдарили по Сумах 21 серпня, виявився гіперзвуковий "Циркон" 3М22. Проте атака знову виявилася малоефективною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як пише український військовий ресурс, за результатами аналізу уламків підтверджено, що це був саме "Циркон".
З’ясувалося, що це вже 14-й пуск цієї гіперзвукової ракети, яку Кремль раніше називав "суперзброєю без аналогів". Саме ця ракета у ранковому звіті Повітряних сил України, ще до завершення ідентифікації, була позначена як "невстановленого типу".
Результат пуску охарактеризували коротко - "успіху не мав".
"Зрештою ракети "Циркон" традиційно показують свою дуже малу точність поєднану із малорозмірною бойовою частиною, яка розкрила найбільшу аферу міноборони РФ", - зазначають у Defense Express.
За даними аналітиків, запуск "Циркона" здійснили з окупованого Криму, ймовірно з підземного комплексу "Объект-100" біля селища Резервне. Саме звідти РФ запускає всі попередні пуски цього типу ракет.
Що відомо про гіперзвуковий "Циркон"
3М22 "Циркон" - це російська гіперзвукова крилата ракета, яку Кремль позиціонує як "суперзброю без аналогів". Її розробляло конструкторське бюро "НПО Машиностроєнія", а вперше офіційно презентували у 2019 році.
Основні відомі характеристики:
- Тип двигуна: гіперзвуковий прямотічний реактивний (scramjet).
- Швидкість: на маршовій ділянці - до 5,5 Маха (близько 6 700 км/год), під час зниження - пікова швидкість до 7,5 Маха, біля землі сповільнюється до 4,5 Маха.
- Дальність ураження: за різними оцінками - від 500 до 1 000 км.
- Бойова частина: невелика, близько 300-400 кг, що значно обмежує ефективність ураження.
- Носії: кораблі, підводні човни, а також наземні пускові установки берегової оборони.
Атаки "Цирконом" по Україні
Перші зафіксовані пуски "Цирконів" по Україні відбулися навесні 2024 року, тоді українська ППО змогла збити дві такі ракети над Києвом.
7 лютого 2024 року під час ракетної атаки на столицю РФ також могла використати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон".
