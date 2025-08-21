ua en ru
Невстановленою ракетою, якою РФ атакувала Суми, виявився "Циркон", - Defense Express

Четвер 21 серпня 2025 15:58
Фото ілюстративне: невстановленою ракетою, якою РФ атакувала Суми, виявився "Циркон"
Автор: Ірина Глухова

Ракетою, якою росіяни вдарили по Сумах 21 серпня, виявився гіперзвуковий "Циркон" 3М22. Проте атака знову виявилася малоефективною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як пише український військовий ресурс, за результатами аналізу уламків підтверджено, що це був саме "Циркон".

З’ясувалося, що це вже 14-й пуск цієї гіперзвукової ракети, яку Кремль раніше називав "суперзброєю без аналогів". Саме ця ракета у ранковому звіті Повітряних сил України, ще до завершення ідентифікації, була позначена як "невстановленого типу".

Результат пуску охарактеризували коротко - "успіху не мав".

"Зрештою ракети "Циркон" традиційно показують свою дуже малу точність поєднану із малорозмірною бойовою частиною, яка розкрила найбільшу аферу міноборони РФ", - зазначають у Defense Express.

За даними аналітиків, запуск "Циркона" здійснили з окупованого Криму, ймовірно з підземного комплексу "Объект-100" біля селища Резервне. Саме звідти РФ запускає всі попередні пуски цього типу ракет.

Що відомо про гіперзвуковий "Циркон"

3М22 "Циркон" - це російська гіперзвукова крилата ракета, яку Кремль позиціонує як "суперзброю без аналогів". Її розробляло конструкторське бюро "НПО Машиностроєнія", а вперше офіційно презентували у 2019 році.

Основні відомі характеристики:

  • Тип двигуна: гіперзвуковий прямотічний реактивний (scramjet).
  • Швидкість: на маршовій ділянці - до 5,5 Маха (близько 6 700 км/год), під час зниження - пікова швидкість до 7,5 Маха, біля землі сповільнюється до 4,5 Маха.
  • Дальність ураження: за різними оцінками - від 500 до 1 000 км.
  • Бойова частина: невелика, близько 300-400 кг, що значно обмежує ефективність ураження.
  • Носії: кораблі, підводні човни, а також наземні пускові установки берегової оборони.

Атаки "Цирконом" по Україні

Перші зафіксовані пуски "Цирконів" по Україні відбулися навесні 2024 року, тоді українська ППО змогла збити дві такі ракети над Києвом.

7 лютого 2024 року під час ракетної атаки на столицю РФ також могла використати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон".

Детальніше про ракету "Циркон" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

