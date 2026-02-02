ua en ru
Удар по шахтарям ДТЕК: на Дніпропетровщині оголосили день жалоби

Понеділок 02 лютого 2026 08:15
Удар по шахтарям ДТЕК: на Дніпропетровщині оголосили день жалоби Фото: область перебуває у жалобі через трагедію в Тернівці (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Дніпропетровська область зустрічає 2 лютого в жалобі через трагедію з автобусом у якому знаходились шахтарі ДТЕК. Станом на ранок відомо про 12 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дінпропетровську ОВА та пресслужбу ДТЕК.

Так, голова ОВА Олександр Ганжа повідомив, що у жалобі сьогоднішній ранок зустрічає Тернівка, де сталась трагедія, та разом з нею - вся Дніпропетровщина.

"Схиляємо голови в пам'ять про загиблих через ворожу атаку на автобус з працівниками підприємства, яку скоїв агресор напередодні. Світла пам'ять тим, чиї життя обірвали російські нелюди. Найщиріші співчуття тим, хто втратив рідних", - йдеться в пресслужбі ОВА.

Ганжа також додав, що доки місто оговтувалося від пережитого, вночі агресор знову атакував Тернівку дронами - загорілись адмінбудівля та прибудова до неї. Також він повідомив про ряд атак, здійснений окупантами на громади області.

Щодо ДТЕК, у пресслужбі ходинга також прокоментували трагедію та висловили слова співчуття, цитуючи гендиректора компанії Максима Тімченка.

В пресслужбі нагадали, що в результаті НП щонайменше 12 людей загинули, ще 16 отримали поранення.

"Ця атака стала найбільшою одночасною втратою для ДТЕК з початку повномасштабного вторгнення росії та одним із найтемніших днів в історії компанії. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та поранених. Всім сімʼям загиблих та постраждалим буде надана допомога", - првідомили в ДТЕК.

Трагедія в Тернівці

Нагадаємо, росіяни у неділю, 1 лютого, атакували дроном службовий автобус з шахтарями у Дніпропетровській області. Щонайменше 12 людей загинули, ще 16 отримали поранення.

Голова МЗС Андрій Сибіга прокоментував трагедію з шахтарями у Тернцівці і заявив, що Росія має бути покарана за свої воєнні злочини.

Водночас радник міністра оборони Сергій Бескрестнов заявив, що росіяни під час атаки в Тернівці бачили, що ціль - цивільні, але все одно це їх не зупинило.

