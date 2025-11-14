Росія вдарила по Сумщині "Цирконом": куди влучила ракета

Зранку у п'ятницю, 14 листопада в Сумах пролунав потужний вибух. За попередніми даними, для атаки російська армія могла застосувати гіперзвукову ракету "Циркон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря та президента України Володимира Зеленського .

За словами Кобзаря, той вибух, який сьогодні почули жителі Сум, був наслідком ворожого "прильоту" на околиці міста. Він уточнив, що ракета влучила в дорожнє покриття.

За попередньою інформацією, постраждалих або загиблих немає. Унаслідок вибуху пошкоджено ділянку дороги у напрямку Старого Села, через що тимчасово обмежено рух транспорту.

На місці працюють усі необхідні служби.

Тим часом президент України заявив, що, за попередніми даними, вранці російські війська застосували по Сумщині ракету типу "Циркон".

"Вже доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко щодо ходу рятувальних робіт на місцях. Дякую всім, хто допомагає нашим людям. Також доповідав командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко щодо результатів роботи протиповітряної оборони", - зазначив Зеленський.

Що відомо про ракету "Циркон"

3М22 "Циркон" - це російська гіперзвукова крилата ракета, яку Кремль позиціонує як "суперзброю без аналогів". Її розробляло конструкторське бюро "НПО Машиностроєнія", а вперше офіційно презентували у 2019 році.

Офіційно Росія не оприлюднює характеристики ракети "Циркон" і не демонструє її публічно, однак у різний час озвучувала окремі параметри.

За наявними даними, ракета має дальність від 400-600 км до понад 1000 км, швидкість до 8-9 Маха, піднімається на висоту 30-40 км і несе бойову частину масою близько 300-400 кг. Її довжина складає орієнтовно 8-10 метрів.

"Циркони" запускаються з вертикальних установок 3С-14, які РФ розміщує на кораблях, підводних човнах і мобільних наземних пускових установках.

Росія також заявляла про створення наземної системи "Бастіон" для цих ракет. Крім того, імовірно, пуски можуть здійснюватися зі стаціонарних комплексів на кшталт модернізованого "Об'єкта 100" в окупованому Криму.