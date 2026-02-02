Зачем россияне используют "Циркон" и "Орешник": что говорит Игнат

Россия применяет против Украины новые типы ракет - "Циркон" и так называемый "Орешник", но запускает их не массированно, а поодиночке. Такая тактика имеет прежде всего демонстративную и психологическую цель и направлена не только против Украины, но и на западных партнеров.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

По его словам, речь идет о совершенно разных типах вооружения, которые выполняют разные задачи и имеют другую цель, чем привычные массированные ракетные атаки.

"Орешник" - неофициальное название и сигнал Западу

Игнат отметил, что Воздушные силы официально не используют название "Орешник". Речь идет о баллистической ракете средней дальности, которую в России так называют, но которая является модернизацией советской ракеты "Рубеж".

Именно такой ракетой россияне наносили удары по Днепру и Львову. Основная цель таких пусков - не военный эффект, а демонстрация.

"Это сигнал для западных партнеров. Львов находится близко к границам НАТО, и Россия пытается показать, что имеет оружие, которое якобы невозможно сбить", - пояснил Игнат.

По его словам, таким образом Кремль пытается оказать психологическое давление на Запад, чтобы повлиять на поддержку Украины и склонить партнеров к уступкам в переговорах.

Что известно о ракете "Циркон"

Отдельно Игнат прокомментировал применение ракеты "Циркон". Это противокорабельная ракета, которую Россия использует нетипично - для ударов по суше.

Пуски "Цирконов" осуществлялись из временно оккупированного Крыма по Харьковской, Киевской и Винницкой областях. В то же время количество таких запусков было ограниченным.

Можно ли сбивать "Цирконы"

По словам представителя Воздушных сил, "Циркон" поднимается на высоту более 40 километров и атакует по баллистической траектории, подобно ракетам Х-22. Впрочем, эти ракеты уже неоднократно сбивались украинской противовоздушной обороной.

"Конечно, для этого система Patriot должна быть в нужное время в нужном месте", - подчеркнул Игнат.