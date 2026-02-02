Зачем россияне используют "Циркон" и "Орешник": что говорит Игнат
Россия применяет против Украины новые типы ракет - "Циркон" и так называемый "Орешник", но запускает их не массированно, а поодиночке. Такая тактика имеет прежде всего демонстративную и психологическую цель и направлена не только против Украины, но и на западных партнеров.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.
По его словам, речь идет о совершенно разных типах вооружения, которые выполняют разные задачи и имеют другую цель, чем привычные массированные ракетные атаки.
"Орешник" - неофициальное название и сигнал Западу
Игнат отметил, что Воздушные силы официально не используют название "Орешник". Речь идет о баллистической ракете средней дальности, которую в России так называют, но которая является модернизацией советской ракеты "Рубеж".
Именно такой ракетой россияне наносили удары по Днепру и Львову. Основная цель таких пусков - не военный эффект, а демонстрация.
"Это сигнал для западных партнеров. Львов находится близко к границам НАТО, и Россия пытается показать, что имеет оружие, которое якобы невозможно сбить", - пояснил Игнат.
По его словам, таким образом Кремль пытается оказать психологическое давление на Запад, чтобы повлиять на поддержку Украины и склонить партнеров к уступкам в переговорах.
Что известно о ракете "Циркон"
Отдельно Игнат прокомментировал применение ракеты "Циркон". Это противокорабельная ракета, которую Россия использует нетипично - для ударов по суше.
Пуски "Цирконов" осуществлялись из временно оккупированного Крыма по Харьковской, Киевской и Винницкой областях. В то же время количество таких запусков было ограниченным.
Можно ли сбивать "Цирконы"
По словам представителя Воздушных сил, "Циркон" поднимается на высоту более 40 километров и атакует по баллистической траектории, подобно ракетам Х-22. Впрочем, эти ракеты уже неоднократно сбивались украинской противовоздушной обороной.
"Конечно, для этого система Patriot должна быть в нужное время в нужном месте", - подчеркнул Игнат.
Применение "Орешника" и "Циркона"
20 января стало известно, что во время ночной атаки российские войска запустили гиперзвуковую ракету "Циркон" с территории временно оккупированного Крыма. По имеющейся информации, ракета направлялась в сторону Винницкой области.
Ранее, 14 ноября прошлого года, в Сумах прогремел мощный взрыв - тогда также не исключали применения гиперзвуковой ракеты "Циркон". Подобный удар по городу уже фиксировали 21 августа: после анализа обломков эксперты подтвердили использование ракеты 3М22.
Кроме того, российская сторона заявляла об однократном применении ракеты "Орешник" во время удара по Днепру 21 ноября 2024 года, что стало ключевой темой для российской пропаганды.
В то же время в ночь на 9 января 2026 года российские войска нанесли удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности "Орешник".