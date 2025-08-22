ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Учения "Запад-2025": Украина посоветовала Беларуси не приближаться к своим границам

Украина, Пятница 22 августа 2025 22:09
UA EN RU
Учения "Запад-2025": Украина посоветовала Беларуси не приближаться к своим границам Иллюстративное фото: Беларусь готовится к военным учениям (Минобороны Украины)
Автор: Антон Корж

Министерство иностранных дел Украины на фоне предстоящих российско-белорусских военных учений "Запад-2025" посоветовало Минску воздержаться от провокаций. А белорусской армии настоятельно советуют не приближаться к границам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.

В МИД напомнили, что с 2022 года Беларусь имеет статус соучастницы преступления агрессии российского режима против Украины. В частности самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил россиянам территорию и воздушное пространство для нападения.

Лукашенко и его режим продолжает политическую, военную, военно-техническую, информационную и другие виды поддержки России в войне против Украины. Сотрудничество двух режимов - минского и московского - это угроза не только для Украины, но и для Польши, стран Балтии и Европы в целом. Не говоря уже о том, что Минск препятствует усилиям президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине.

"Призываем наших партнеров сохранять бдительность, усилить санкционное и политическое давление на Россию и Беларусь, совместно противодействовать российской пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от российской угрозы", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Украина прекрасно помнит, как в 2022 году россияне и белорусы врали, что не собираются нападать, а сами под прикрытием учений "Запад-2021" накапливали войска для вторжения.

"Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины", - подчеркнули в министерстве.

Учения "Запад-2025": что известно

Отметим, по официальным данным, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года. Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Кремль и Минск утверждают, что учения носят исключительно оборонительный характер и не несут угрозы. В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский предупредил, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

Подробнее о том, есть ли угроза для Украины от учений РФ и Беларуси "Запад-2025" и что говорят в СНБО - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Беларусь
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"