Учения "Запад-2025": Украина посоветовала Беларуси не приближаться к своим границам

Министерство иностранных дел Украины на фоне предстоящих российско-белорусских военных учений "Запад-2025" посоветовало Минску воздержаться от провокаций. А белорусской армии настоятельно советуют не приближаться к границам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины .

В МИД напомнили, что с 2022 года Беларусь имеет статус соучастницы преступления агрессии российского режима против Украины. В частности самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил россиянам территорию и воздушное пространство для нападения.

Лукашенко и его режим продолжает политическую, военную, военно-техническую, информационную и другие виды поддержки России в войне против Украины. Сотрудничество двух режимов - минского и московского - это угроза не только для Украины, но и для Польши, стран Балтии и Европы в целом. Не говоря уже о том, что Минск препятствует усилиям президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине.

"Призываем наших партнеров сохранять бдительность, усилить санкционное и политическое давление на Россию и Беларусь, совместно противодействовать российской пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от российской угрозы", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Украина прекрасно помнит, как в 2022 году россияне и белорусы врали, что не собираются нападать, а сами под прикрытием учений "Запад-2021" накапливали войска для вторжения.

"Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины", - подчеркнули в министерстве.